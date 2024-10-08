Новые зоны отдыха обустроят на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве

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Новые зоны отдыха обустроят около онкологического центра ГКБ им. С.С. Юдина на юге Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории онкоцентра при больнице имени Юдина, где также находится научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.
В настоящее время производится обустройство новых пешеходных дорожек и монтаж инженерных сетей. Также специалисты проводят работы по ремонту и реставрации кирпичного забора и делают новые площадки в зонах отдыха.
Кроме того, в ходе работ будет обновлено пространство вокруг бюста Л.И. Свержевского. Его превратят в полноценную зону отдыха для пациентов. Там уложат новую плитку, установят скамейки, высадят кустарники и оформят клумбы.
Также две зоны отдыха разместятся у строения №6 и терапевтического отделения. Там будут обустроены дорожки и установлены навесы со скамейками.
Бирюков добавил, что для отдыха персонала будут созданы три отдельные площадки.
Специалисты реорганизуют парковочные месты и установят навигационные модули для транспорта и пешеходов.
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«Главная задача – создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению, сделать пространство более функциональным, удобным для посетителей и медперсонала», – передаёт слова Бирюкова «Москва 24».
В настоящее время производится обустройство новых пешеходных дорожек и монтаж инженерных сетей. Также специалисты проводят работы по ремонту и реставрации кирпичного забора и делают новые площадки в зонах отдыха.
Кроме того, в ходе работ будет обновлено пространство вокруг бюста Л.И. Свержевского. Его превратят в полноценную зону отдыха для пациентов. Там уложат новую плитку, установят скамейки, высадят кустарники и оформят клумбы.
Также две зоны отдыха разместятся у строения №6 и терапевтического отделения. Там будут обустроены дорожки и установлены навесы со скамейками.
Бирюков добавил, что для отдыха персонала будут созданы три отдельные площадки.
Специалисты реорганизуют парковочные месты и установят навигационные модули для транспорта и пешеходов.
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Анастасия Чинкова