Новый выставочный комплекс «Тимирязев центр» открылся на севере Москвы

Фото: сайт Кремля
Зампред правительства России Дмитрий Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новый учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр», открытый на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Об этом сообщает ТАСС.
В скором времени здесь, помимо прочего, будет развёрнута площадка городского фестиваля «Золотая осень».
Собянин в ходе общения со студентами рассказал, что открытие нового учебно-выставочного комплекса станет началом нового пути развития Тимирязевки. Помимо этого университета ведётся активная работа по реорганизации других вузов. Так, недавно был завершён большой проект МГТУ им. Баумана, сейчас правительство Москвы совместно с правительством России приступает к развитию кампуса университета «Станкин».
Патрушев отметил, что работа над созданием центра велась год. Благодаря этому центру студенты могут не только посещать различные выставки, но и получать практические навыки в работе по специальности, в сфере сельского хозяйства.
Также зампред правительства подчеркнул важность дальнейшего развития Тимирязевской академии.
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Собянин в ходе общения со студентами рассказал, что открытие нового учебно-выставочного комплекса станет началом нового пути развития Тимирязевки. Помимо этого университета ведётся активная работа по реорганизации других вузов. Так, недавно был завершён большой проект МГТУ им. Баумана, сейчас правительство Москвы совместно с правительством России приступает к развитию кампуса университета «Станкин».
Патрушев отметил, что работа над созданием центра велась год. Благодаря этому центру студенты могут не только посещать различные выставки, но и получать практические навыки в работе по специальности, в сфере сельского хозяйства.
Также зампред правительства подчеркнул важность дальнейшего развития Тимирязевской академии.
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Анастасия Чинкова