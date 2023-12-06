Министр иностранных дел РФ Лавров отказался от iPhone

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В МИД России подтвердили информацию о том, что министр иностранных дел РФ давно не пользуется телефоном от компании Apple.
Сергей Лавров сменил его «на аппарат другого производителя». Telegram-канал «Вы слушали «Маяк» опубликовал кадры с одного из мероприятий, где Лавров, как сообщается, из кармана достал смартфон Huawei P60 Pro.
В нескольких российских организациях и ведомствах уже действует запрет на использование iPhone в рабочих целях. В их числе: Минпромторг, Минтранс и ЦИК. Сотрудникам этих организаций запрещено пользоваться iPhone. Также поступили «Ростех» и Федеральная таможенная служба.
Ранее сообщалось, что из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».
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В нескольких российских организациях и ведомствах уже действует запрет на использование iPhone в рабочих целях. В их числе: Минпромторг, Минтранс и ЦИК. Сотрудникам этих организаций запрещено пользоваться iPhone. Также поступили «Ростех» и Федеральная таможенная служба.
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Мария Фирсова