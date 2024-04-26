На ипподроме в Раменском откроют летний беговой сезон

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
На Раменском ипподроме 28 апреля состоится масштабное открытие летнего бегового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, который выступил одним из организаторов мероприятия.
«Открытие соберёт представителей коневодческой индустрии, конного спорта, любителей бегов, а также всех неравнодушных к конной тематике гостей и местных жителей. Программа мероприятия предусматривает парад участников и восемь заездов, в которых лучшие наездники поборются за призовой фонд, а также развлекательная программа», – говорится в сообщении.Помимо этого, состоится акция «Есть своё», которая уже обрела популярность на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На территории ипподрома будут размещены пять фуд-траков с питанием по доступным ценам, изготовленным из российских продуктов.
Как рассказали в администрации муниципалитета, открытие сезона приурочено ко Дню рождения полководца, создателя кавалерии РСФСР и СССР Семёна Будённого, в своё время открывавшего ипподром
Открытие летнего бегового сезона начнётся в 10:00 и завершится в 18:00
Как отметили организаторы, событие в Раменском откроет серию беговых и скаковых мероприятий в 2024 году, которые планируются по всей России.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары обследовали 6 тыс. лошадей и не нашли опасных инфекций
На станции Ипподром в Раменском открыли надземный переход
«Чуть не выбила глаза»: Наездницу Костыгову отстранили от скачек за избиение лошади
Лора Луганская