«Чуть не выбила глаза»: Наездницу Костыгову отстранили от скачек за избиение лошади

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Наездница из Ярославля Ксения Костыгова отстранена от соревнований на два года за жестокое обращение с конем, пишет 112.
По данным канала, появились кадры, где спортсменка из Ярославля била своего коня Лорда Кельвина хлыстом и руками по морде, голове и шее, едва не выбив ему глаза.
Все случилось 10 марта, но видео попало в сеть только сейчас, уточняет канал. После инцидента Федерация конного спорта решила отстранить 23-летнюю спортсменку от соревнований.
Это не первый случай жестокого обращения с лошадью. Ранее Костыгова уже была дисквалифицирована.
Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий заявил, что есть допустимые наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью.
«И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя», — сказал он.
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Все случилось 10 марта, но видео попало в сеть только сейчас, уточняет канал. После инцидента Федерация конного спорта решила отстранить 23-летнюю спортсменку от соревнований.
Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий заявил, что есть допустимые наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью.
«И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя», — сказал он.
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Алёна Самарева