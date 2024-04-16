На Ивлееву составили протокол за дискредитацию российской армии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующая информация опубликована в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.
В соответствии с действующим законодательством, Ивлеевой грозит штраф в размере нескольких десятков рублей.
Дата рассмотрения дела в настоящее время не назначена, также не приводятся подробности правонарушения.
Напомним, Ивлеева попала в поле зрения правоохранителей 21 марта, когда стала организатором «голой вечеринки» в столичном клубе Mutabor. Популярные артисты пришли на мероприятие согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.
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Дата рассмотрения дела в настоящее время не назначена, также не приводятся подробности правонарушения.
Напомним, Ивлеева попала в поле зрения правоохранителей 21 марта, когда стала организатором «голой вечеринки» в столичном клубе Mutabor. Популярные артисты пришли на мероприятие согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.
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