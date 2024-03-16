Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. Фотографию с избирательного участка Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале.
«Та самая дверь», — подписала фотографию блогер.
Таким способом Ивлеева намекнула на слова певца Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые были сказаны им после скандальной вечеринки, вызвавшей негативную реакцию в обществе.
Напомним, выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.
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