Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео

Фото: istockphoto/DisobeyArt
Впервые за долгое время российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале. Она выложила запись с концерта донецкого рэпера ОМ, прошедшего в Москве 22 февраля.
В комментарии к видео Ивлеева написала: «Сила в делах! Дима, спасибо за концерт».
Предыдущее видео она разместила 6 января, поздравляя подписчиков с Новым годом и Рождеством.
По данным Telegram-канала Shot, Ивлеева опубликовала пост вскоре после того, как музыкант с сцены выразил крайне негативное отношение к возможному приезду Ивлеевой на Донбасс.
Ранее активисты Донецкой народной республики (ДНР) призвали Ивлееву не появляться в регионе. По мнению авторов обращения, ведущая планировала приехать в ДНР для восстановления своей репутации после случившейся «голой вечеринки».
Это мероприятие, организованное Ивлеевой, прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.
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Предыдущее видео она разместила 6 января, поздравляя подписчиков с Новым годом и Рождеством.
Ранее активисты Донецкой народной республики (ДНР) призвали Ивлееву не появляться в регионе. По мнению авторов обращения, ведущая планировала приехать в ДНР для восстановления своей репутации после случившейся «голой вечеринки».
Это мероприятие, организованное Ивлеевой, прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.
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Артем Кузьмин