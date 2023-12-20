В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

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В Амурской области Благовещенский городской суд приговорил ранее судимого 22-летнего жителя региона к двум годам и четырём месяцам колонии за побег из СИЗО через окно для приёма передач и посылок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
В июле в СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области в городе Благовещенске осужденный вылез через окно для приёма передач и посылок в смежную комнату для ожидания посетителей, через которую вышел во двор учреждения и беспрепятственно покинул здание. Местонахождение беглеца удалось установить спустя сутки.
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Диана Аванесян