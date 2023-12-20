В Ставрополье ФСБ задержала узбека, планировавшего взорвать бомбу у здания правительства

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В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, задержав гражданина Узбекистана, собирался взорвать бомбу у здания местного правительства. Об этом сообщает Baza.
Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Неудавшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова