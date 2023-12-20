Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

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В Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на управление ФСБ по Хабаровскому краю.
По информации управления, мужчина в интернете начал диалог с представителем главного управления разведки Минобороны Украины с целью передачи данных в отношении военных объектов оборонного ведомства РФ на территории Хабаровского края.
Эти сведения, по оценке ФСБ могли использоваться для организации диверсий и терактов, в том числе атак беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
До этого сообщалось, что суд приговорил активистку экстремистского движения Крылову к двум годам колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак