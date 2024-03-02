На кадровую программу «Время героев» записались уже более 6 тысяч участников СВО

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Ветераны боевых действий в зоне специальной военной операции стали первыми зарегистрировавшимися на кадровую программу «Время героев», которую анонсировал в своем послании к парламенту президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, за первые же три часа после старта программы на ней через официальный сайт «Времени героев» зарегистрировались уже более шести тысяч человек.
Результаты регистрации подтверждают широкий отклик в российском обществе на инициативу президента, заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Базовым учреждением для прохождения обучения по программе станет мастерская управления «Сенеж» Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участниками программы смогут стать военнослужащие, имеющие российское гражданство и высшее образование, у которых при этом не имеется судимостей, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В качестве основных целей программы обозначается подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. В данном случае имеются ввиду бывшие и действующие военнослужащие, которые будут проходить обучение под руководством наставников, чтобы в дальнейшем стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.
Для тех участников «Времени героев», которые сейчас находятся непосредственно в зоне СВО, будут открыты специальные центры дистанционной оценки. Они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование.
С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию накануне, 29 февраля.
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Базовым учреждением для прохождения обучения по программе станет мастерская управления «Сенеж» Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участниками программы смогут стать военнослужащие, имеющие российское гражданство и высшее образование, у которых при этом не имеется судимостей, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В качестве основных целей программы обозначается подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. В данном случае имеются ввиду бывшие и действующие военнослужащие, которые будут проходить обучение под руководством наставников, чтобы в дальнейшем стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.
С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию накануне, 29 февраля.
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Артем Путинцев