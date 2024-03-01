Песков объяснил порядок участия бойцов СВО в программе «Время героев»

Фото: сайт Кремля
Во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск кадровой программы «Время героев». Её детали и порядок участия раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный сайт программы заработает уже сегодня, 1 марта, с 18:00. Базовым учреждением для прохождения обучения по программе станет мастерская управления «Сенеж» Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участниками программы смогут стать военнослужащие, имеющие российское гражданство и высшее образование. У них не должно быть судимостей, напомнил Песков.
В качестве основных целей программы обозначается подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. Представитель Кремля пояснил, что в данном случае имеются ввиду бывшие и действующие военнослужащие, которые будут проходить обучение под руководством наставников, чтобы в дальнейшем стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.
Накануне в своём послании Федеральному собранию Путин назвал граждан, которые служат своей стране, новой российской элитой.
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В качестве основных целей программы обозначается подготовка высококвалифицированных управленческих кадров. Представитель Кремля пояснил, что в данном случае имеются ввиду бывшие и действующие военнослужащие, которые будут проходить обучение под руководством наставников, чтобы в дальнейшем стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях.
«Для участников, которые сейчас находятся непосредственно в зоне спецоперации, будут открыты специальные центры дистанционной оценки. Они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование», — уточнил Песков.
Накануне в своём послании Федеральному собранию Путин назвал граждан, которые служат своей стране, новой российской элитой.
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Александр Бойцов