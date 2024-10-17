На Камчатке мигрантам запретили работать в 15 сферах

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В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах. Такое решение принял глава региона Владимир Солодов, сообщает «Интерфакс».
Ранее на Камчатке запретили устраивать мигрантов на работу в такси. Теперь же перечень ограничений расширили. В него вошли работы по сбору и заготовке пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания, диетических продуктов и безалкогольных напитков.
Также мигрантам откажут в трудоустройстве на работы, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром.
Кроме того, приезжие в регионе не смогут устроиться на работу в сферу туризма.
Соответствующие запреты вступят в силу с 2025 году. При этом отмечается, что будут действовать исключения для граждан ряда стран. Пока неизвестно, о каких именно государствах идёт речь.
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Также мигрантам откажут в трудоустройстве на работы, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром.
Кроме того, приезжие в регионе не смогут устроиться на работу в сферу туризма.
Соответствующие запреты вступят в силу с 2025 году. При этом отмечается, что будут действовать исключения для граждан ряда стран. Пока неизвестно, о каких именно государствах идёт речь.
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Анастасия Чинкова