На Камчатке могилу для участника СВО выкопали посреди дороги

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На Камчатке для погибшего участника СВО вырыли могилу посреди дороги к кладбищу. Об этом сообщает издание «Кам.24».
О произошедшем журналистам рассказал местный житель.
Позже ситуацию прокомментировали в администрации поселения. Как выяснилось, на кладбище выделено отдельное место для погребения погибших солдат. Участок, на котором была вырыта могила, находится в составе муниципального кладбища. В дальнейшем все захоронения будут благоустроены и выполнены в едином стиле, рассказали в администрации.
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