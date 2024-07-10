«Ты настоящий мужчина, я с тобой»: опубликовано обращение бойца СВО к сыну перед смертью

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Боец спецоперации записал видеообращение к сыну и вскоре погиб. Предсмертные кадры публикует Telegram-канал «Vойско Zаботы Орел».
На видео российские боец находится в укрытии и обращается к сыну, отмечая, что все будет хорошо. Он также напомнил мальчику о каком-то подарке и призвал всегда носить его с собой, а также слушаться дядю.
Через некоторое время мужчина погиб, выполняя боевую задачу. Его должны похоронить в Мценске, куда его привезет брат, также боец спецоперации.
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«Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — такими были последние слова российского военного в обращении к сыну.
Через некоторое время мужчина погиб, выполняя боевую задачу. Его должны похоронить в Мценске, куда его привезет брат, также боец спецоперации.
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Элина Позднякова