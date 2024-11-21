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На Камчатке нашли рыб-каннибалов

Ученые обнаружили рыб-каннибалов в озерах на Камчатке
Фото: iStock/Sohadiszno

Фото: iStock/Sohadiszno

На Камчатке в озерах Зеленое и Тополовое, которые расположены на территории природного парка «Вилючинский», ученые обнаружили рыб-каннибалов. Об этом сообщили в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга. По информации исследователей, часть рыб рода гольцов, достигнув половой зрелости, начинают нападать и поедать своих сородичей, ускоряясь в росте и пропуская несколько сезонов размножения.
Сами озера образовались порядка 2,5 тысяч лет назад из-за активности вулканов, создав таким образом естественную лабораторию для изучения процессов эволюции, поделилась Паничева в беседе с «Газетой.Ru». Из-за того, что гольцы оказались изолированы внутри этих двух водоемов, стало возможным проводить сравнительные анализы одних и тех же рыб, но обитающих в разных озерах.
«Интересно, что, несмотря на схожесть озер по размерам, форме и глубине, набор фенотипов гольцов в них различается. Более того, существуют различия между хищными формами из этих и соседних озер. Мы считаем, что в водоемах произошли независимые эволюционные события», — поделились в университете.


Полученные благодаря исследованию изолированных озер данные ученые смогут использовать для изучения процессов эволюции.

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#рыба
Энергетики Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды
21 ноября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»

Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы на фоне ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
По данным Росгидромета, в регионе с полудня 21 ноября ожидается ухудшение погоды. Пойдут дождь со снегом, ветер усилится до 20 м/с, а температура понизится до -4С.
«На оперативное устранение последствий непогоды привлекают 657 бригад, а также 2 тыс. 732 единицы спецтехники, в том числе передвижные дизельные электростанции», – говорится в сообщении.
Энергетики заверили, что имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электричества можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220, а также по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

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#минэнерго мо
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#подмосковье
#московская область
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В Краснознаменске завершили благоустройство площади Ленина
21 ноября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске, результат проведённых работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Знаю, что жители Краснознаменска давно мечтали преобразовать главную площадь города и территорию городского пруда около неё. Три года назад по президентскому проекту мы привели в порядок зону отдыха у «старого озера». Прошлой осенью председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Владимирович (Исаев — прим. ред.) обозначил необходимость привести в порядок и саму площадь Ленина. Нам удалось приступить к работам в этом году, сейчас они уже завершены. Сделали всё так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять с детьми», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в будущем году в Краснознаменске планируется благоустроить Комсомольский бульвар.

Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Отмечается, что в ходе работ по благоустройству на площади Ленина поменяли систему освещения и плитку, обустроили широкую зону с зелёными насаждениями, отделяющую пешеходную часть от автодороги. На площади также разместили удобные лавочки, арт-объект с названием города и доску почёта.

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#благоустройство
#андрей воробьёв
#краснознаменск
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Мособлдума предложила на федеральном уровне упростить проезд техники для пожаротушения
Мособлдума предложила упростить проезд техники для пожаротушения
21 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Лесные пожары могут быстро распространяться. Важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы тяжеловесная техника могла проехать к месту пожара, нужно оформлять спецразрешение, а здесь важен каждый час», – пояснил на заседании глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет три часа, без учёта времени на разработку проекта организации дорожного движения.

Ранее законодательная инициатива была направлена в правительство России. На неё было получено положительное заключение. Теперь законопроект планируется направить в Госдуму.

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#подмосковье
#мособлдума
#техника
#пожары
#законопроект
#госдума
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Более 11 тысяч собак получили комплексные вакцины от опасных заболеваний
21 ноября 2024, 14:08

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Многие владельцы животных считают, что питомцы, которые не выходят на улицу, не нуждаются в прививках. Однако животное может заразиться инфекцией дома, например, через обувь или коврик в прихожей. Вакцинация помогает создать у животного иммунитет против различных инфекций, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Прививка представляет собой ослабленную или неактивную форму вируса или бактерии, которая не может навредить животному. Вакцинация формирует иммунитет к определённому заболеванию, от которого она сделана.

С начала года на ветеринарных станциях госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области комплексной вакциной «Мультикан-8» было привито 11,3 тысячи собак. Этот отечественный препарат производится компанией «Ветбиохим» и направлен на формирование иммунитета у животных от таких болезней, как чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтерит, лептоспироз и бешенство собак.

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#прививка
#вакцинация
#бешенство
#кинолог
#иммунитет
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Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин
21 ноября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Депутатам Государственной думы следует направлять свои инициативы по стимулированию рождаемости в стране в адрес мужчин, а не женщин. Об этом заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова.
Своё мнение она высказала в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России».

«Женщины итак готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — объяснила свою позицию Позднякова.

По её словам, в России не хватает критики мужского семейного поведения. Артисты, спортсмены и другие медийные персоны открыто транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. По её словам, в стране насчитывается 1,5 миллиона мужчин, имеющих долги по алиментам.

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#спортсмены
#семья
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В Госдуму внесут законопроект об ответственности за продажу детям вейпов
21 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму в скором времени внесут законопроект о привлечении к уголовной ответственности продавцов, продающих вейпы несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.
Он подчеркнул, что ранее принятых решений в данной области оказалось недостаточно. Новой инициативой будет предложено, помимо прочего, увеличить штрафы за продажу такой продукции детям.

Володин назвал скорое внесение законопроекта важным шагом по наведению порядка в данной сфере. Он указал на необходимость рассмотрение вопросов, связанных с защитой здоровья детей, а также назвал недопустимой продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов, алкогольной и иной запрещённой продукции.

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#курение
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Автоэксперт назвал решение для платных систем парковки в аэропортах России
Автоэксперт Сажин раскритиковал новую систему парковки в аэропорту «Пулково»
21 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/Chalabala

Фиксированная почасовая оплата парковки, введенная в петербургском аэропорту «Пулково», несправедлива по отношению к водителям, считает автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, люди заезжают на территорию воздушной гавани, чтобы помочь донести вещи, встретить или проводить близких, и потому не должны платить часовую оплату за пару лишних минут.
Новый принцип парковки в аэропорту «Пулково» подразумевает фиксированную стоимость за первые полчаса или час, а затем одинаковую плату за каждый расчетный период времени.
«Действительно, фиксированная оплата — это проще, но если говорить о справедливости, то поминутная тарификация, как на городских парковках, была бы куда лучше. Минута стоянки не может стоить 350 или 1000 рублей, особенно в краткосрочных зонах», — пояснил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Проблем у новой системы, по его мнению, целый ряд — задержки в терминалах, проблемы с транзакциями, опоздания самолетов, долгая разгрузка, и во всех этих случаях водитель должен будет платить за минуты как за полный расчетный период.

Сажин считает, что решение этой проблемы — поминутная тарификация или сокращение расчетного периода до 15 минут, как это реализовано на многих городских парковках.
«В Москве все более гибко. Многие парковки предоставляют бесплатные первые 15 минут или позволяют платить поминутно. Это гораздо удобнее. А в Пулково получается, что даже минутное опоздание превращается в переплату», — подчеркнул автоэксперт.
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«Трясет чреслами как в борделе»: оперная дива Анна Нетребко возмутила поклонников своим видом, что певица вытворила в уборной ТЦ
21 ноября 2024, 13:41

Анна Нетребко (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В ноябре прошлого года оперная певица Анна Нетребко шокировала общественность заявлением о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым. На днях артистка вновь привлекла внимание к себе, опубликовав провокационное видео. В кадре она танцевала на камеру в уборной торгового центра. На что обратили внимание поклонники певицы и как она живет сейчас расскажет «Радио 1».

Начало карьеры на Кубани


На протяжении многих лет Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов считались одной из самых гармоничных и счастливых пар среди российских знаменитостей. Они вместе гастролировали как по России, так и за ее пределами. Артистка начинала свою карьеру с нуля: уроженка Кубани несколько лет работала уборщицей в Мариинском театре, напевая себе под нос. В какой-то момент её талант заметили постановщики, и это изменило её жизнь.

«Мы работали с ужасными деревянными швабрами и грязными тряпками. Мы мыли вход, где проходили люди, оставляя грязь и песок. Это нужно было сделать быстро, пока шёл первый акт, который иногда длился всего 20 минут... И при этом был постоянный сквозняк. Работа была довольно неприятной», — вспоминала она в одном из интервью.

Развод и брак с Юсифом Эйвазовым


Первый брак Нетребко с коллегой по сцене Эрвином Шроттом не сложился. Вскоре в её жизни появился Эйвазов, который взял на себя ответственность за воспитание пасынка и поддерживал артистку в трудные моменты. Когда в 2022 году Анна решила кардинально изменить свою жизнь, Юсиф последовал за ней за границу.

Именно Юсиф Эйвазов защищал Нетребко перед интернет-пользователями, которые часто начинали её высмеивать и критиковать.

«С тех пор как у меня появился муж, жизнь наладилась. У меня есть банкир и специалисты по финансам, но иногда они говорят: «Аня, ты столько потратила!» Порой даже больше, чем заработала. Поэтому нужно как-то контролировать свои расходы. Теперь Юсиф занимается нашими денежными делами — он в этом плане действительно молодец», — признавалась Нетребко.

Муж поддержал ее и тогда, когда в социальных сетях оперная звезда вступила в конфликт с фанатами, заявив, что, в отличие от большинства россиян, Европа готова принять её с открытыми объятиями. Спустя сутки Нетребко удалила свои посты. Позже артистка неоднократно утверждала, что не имела в виду ничего плохого, но её поклонники всё равно сохранили обиду на неё.

Анна Нетребко в уборной торгового центра (Фото: соцсети)


Кадры в уборной возмутили подписчиков


На днях Нетребко поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых она запечатлена в уборной какого-то публичного места, внешне очень похожего на торговый центр. Происходящее с Нетребко вызвало неподдельное недоумение среди комментаторов.

Особо внимательные припомнили, что разнузданные танцы в туалете от Нетребко — далеко не первая выходка. До этого оперная звезда открыто признавалась в употреблении наркотиков, трясла чреслами на яхте в коротких шортах, а еще чуть ранее намекнула, что похудела с помощью «Оземпика».
«Сын увидит, вздрогнет!», «Маразм крепчал, колени гнулись», «Трясет чреслами как в борделе!» — возмутились подписчики Нетребко.

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Риэлтор Апрелев призвал осторожно относиться к рассрочке от застройщика
21 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев призвал острожно относиться к рассрочке от застройщика. По его словам, сейчас никто не может уверенно сказать, что ключевая ставка в ближайшие годы будет снова низкой.
Эксперт обратил внимание на растущую популярность предложений от застройщиков, по которым, оплатив повышенный первоначальный взнос, граждане будут вносить сниженный ежемесячный платеж, а после завершения строительства, если они не успели выплатить все деньги за квартиру, смогут взять ипотеку, которая к тому моменту якобы снова станет низкой.
«Большинство застройщиков сейчас говорит, что, например, через два года, когда объект достроят, ключевая ставка понизится, и вы совершенно спокойно будете платить пониженную ставку по ипотеке, которая была, скажем, до 2022 года. Но это неочевидная история. Никто сейчас не может с какой-либо уверенностью сказать, что ключевая ставка будет низкой», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Апрелев подчеркнул, что при покупке новостройки следует учитывать множество дополнительных расходов, например, серьезный ремонт и покупку мебели, а также то, что рассрочка от застройщика подразумевает высокий первоначальный взнос — около 30% от общей стоимости.

Однако самый главный риск с рассрочкой на строящееся жилье, по мнению риэлтора, это то, что объект могут вообще никогда не достроить.

Потому Апрелев предлагает тщательно взвесить все «за» и «против», изучить рынок и все имеющиеся предложения. Возможно, стоит приобрести квартиру на вторичном рынке, так как в нее можно будет сразу въехать и жить, хотя ставка будет высокой.

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