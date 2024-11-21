На Камчатке нашли рыб-каннибалов

Фото: iStock/Sohadiszno
На Камчатке в озерах Зеленое и Тополовое, которые расположены на территории природного парка «Вилючинский», ученые обнаружили рыб-каннибалов. Об этом сообщили в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга. По информации исследователей, часть рыб рода гольцов, достигнув половой зрелости, начинают нападать и поедать своих сородичей, ускоряясь в росте и пропуская несколько сезонов размножения.
Сами озера образовались порядка 2,5 тысяч лет назад из-за активности вулканов, создав таким образом естественную лабораторию для изучения процессов эволюции, поделилась Паничева в беседе с «Газетой.Ru». Из-за того, что гольцы оказались изолированы внутри этих двух водоемов, стало возможным проводить сравнительные анализы одних и тех же рыб, но обитающих в разных озерах.
Полученные благодаря исследованию изолированных озер данные ученые смогут использовать для изучения процессов эволюции.
Читайте также:
На подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных
«Негативно влияет»: Кинолог рассказал, к чему приводит гиперпривязанность собаки
Одинцовские ветеринары вылечили покусанного домашнего ежа
«Интересно, что, несмотря на схожесть озер по размерам, форме и глубине, набор фенотипов гольцов в них различается. Более того, существуют различия между хищными формами из этих и соседних озер. Мы считаем, что в водоемах произошли независимые эволюционные события», — поделились в университете.
Полученные благодаря исследованию изолированных озер данные ученые смогут использовать для изучения процессов эволюции.
Читайте также:
На подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных
«Негативно влияет»: Кинолог рассказал, к чему приводит гиперпривязанность собаки
Одинцовские ветеринары вылечили покусанного домашнего ежа
Данил Пономарев