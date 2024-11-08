Одинцовские ветеринары вылечили покусанного домашнего ежа

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Голицынской участковой ветеринарной лечебнице спасли домашнего ежа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В лечебницу обратился посетитель с питомцем, находившимся в угнетённом состоянии. Врачи обнаружили на спине ежа в области крестца кусаную рану. Зверьку назначили рентген, которой показал отсутствие серьёзных внутренних повреждений. Пациенту оказали неотложную помощь: рана обработали, сделали инъекцию антибиотика. Хозяину дали письменные рекомендации по уходу за зверьком», – отметили в ведомстве.Кто именно укусил ёжика, тем не уточнили.
В министерстве напомнили, что домашние ежи, как другие животные, могут страдать от травм и болезней. При появлении недугов важно обращаться к государственным ветеринарным врачам.
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Лора Луганская