На Камчатке обнаружили новое горячее озеро на вулкане Шивелуч

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На куполах вулкана Шивелуч на Камчатке ученые обнаружили новое парящее горячее озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч участники маршрутной группы обнаружили новое парящее озеро овальной формы. Температура воды у бортов водоема - 52°С», — отметили в учреждении.
По данным специалистов, в центре озера находится активный бурлящий участок, из которого вода выбрасывается фонтаном примерно на 40 сантиметров вверх. На поверхности воды также заметна голубоватая пленка — предположительно она состоит из серы и её соединений. Ученые уже взяли пробы воды и пленки для последующего лабораторного анализа.
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Дайана Хусинова