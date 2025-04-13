Российский Sukhoi Superjet поднялся на максимальную для себя высоту и совершил успешный полет

Фото: iStock/murat4art
Первый опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 200 метров. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), отметив, что это практический потолок для данного типа воздушных судов.
«Это самый первый опытный самолет по программе импортозамещения, с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полетам в прошлом году», — сообщили в ОАК.SJ-100 станет очередной моделью в семействе использующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
Самолёт, разработанный Производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, впервые поднялся в воздух в августе 2024 года. В ходе последнего трёхчасового полёта проверили обновлённое программное обеспечение, улучшившее функциональность и безопасность систем управления.
«Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике», — передает РИА Новости данные ОАК.Читайте также:
Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
Выяснили причину резкого снижения цен на часть товаров в России
Мария Моисеева