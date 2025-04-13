​В России отреагировали на пост НАСА о Гагарине и полете в космос

Фото: скриншот сообщения NASA в соцсети X
Спецпредставитель президента РФ инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил публикацию НАСА, посвящённую первому полёту Юрия Гагарина в космос.
«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля) в 1981 году», — говорилось в сообщении NASA.В своём посте в соцсети X глава РФПИ отметил, что уважение к историческому достижению СССР может стать основой для будущего сотрудничества.
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Публикация американского агентства была приурочена к Международному дню полёта человека в космос, который отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Гагарин совершил первый орбитальный полёт, открыв новую эру в освоении космоса.
В России 12 апреля традиционно празднуется как День космонавтики.
В ночь с 12 на 13 апреля сообщалось, что норвежская лыжница Астрид Слинд публично сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга, протестуя против сокращения призового фонда для женщин. Видео она опубликовала в своем личном блоге.
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Мария Моисеева