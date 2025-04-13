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​В России отреагировали на пост НАСА о Гагарине и полете в космос

Глава РФПИ Дмитриев: сотрудничество США с РФ в космической сфере восторжествует
Фото: скриншот ​сообщения NASA ​в соцсети X

Фото: скриншот ​сообщения NASA ​в соцсети X

Спецпредставитель президента РФ инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил публикацию НАСА, посвящённую первому полёту Юрия Гагарина в космос.
«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля) в 1981 году», — говорилось в сообщении NASA.
В своём посте в соцсети X глава РФПИ отметил, что уважение к историческому достижению СССР может стать основой для будущего сотрудничества.

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Публикация американского агентства была приурочена к Международному дню полёта человека в космос, который отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Гагарин совершил первый орбитальный полёт, открыв новую эру в освоении космоса.

В России 12 апреля традиционно празднуется как День космонавтики.

В ночь с 12 на 13 апреля сообщалось, что норвежская лыжница Астрид Слинд публично сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга, протестуя против сокращения призового фонда для женщин. Видео она опубликовала в своем личном блоге.

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#день космонавтики
#ссср
#рф
На Камчатке обнаружили новое горячее озеро на вулкане Шивелуч
13 апреля 2025, 07:37

Фото: istockphoto / geyzer

На куполах вулкана Шивелуч на Камчатке ученые обнаружили новое парящее горячее озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч участники маршрутной группы обнаружили новое парящее озеро овальной формы. Температура воды у бортов водоема - 52°С», — отметили в учреждении.

По данным специалистов, в центре озера находится активный бурлящий участок, из которого вода выбрасывается фонтаном примерно на 40 сантиметров вверх. На поверхности воды также заметна голубоватая пленка — предположительно она состоит из серы и её соединений. Ученые уже взяли пробы воды и пленки для последующего лабораторного анализа.

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#участок
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В Госдуме рассказали, какие россияне могут получить лекарства бесплатно
Депутат Стенякина: льготники имеют право на лекарства бесплатно или со скидкой
13 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/pcess609

Ветераны СВО, герои России, инвалиды и дети из многодетных семей вошли в перечень граждан, имеющих право на бесплатные лекарства или скидку в 50% при их приобретении. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.
Стенякина уточнила, что право на льготы имеют участники ВОВ, родители и вдовы погибших военных, пострадавшие от радиации, малочисленные народы Севера, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Льгота распространяется на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), который включает более 800 наименований. Половина из них производится в России, а к 2030 году доля отечественных медикаментов в перечне должна достичь 90% благодаря нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы
Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы
Бесплатные или льготные лекарства также доступны пациентам с онкологией, диабетом, ВИЧ, туберкулёзом и другими тяжёлыми заболеваниями согласно постановлению правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Полный перечень заболеваний можно проверить в приложении к данному постановлению.

Утром 13 апреля выяснилось, что на стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника днем ранее, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.

Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта.

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#рф
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Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы
Москвичам напомнили о штрафах в не менее чем ₽3,5 тысячи за повреждение вербы
13 апреля 2025, 05:37

Фото: iStock/foxeyes

Повреждение вербы в Москве может привести к штрафу от 3,5 тыс. рублей, а на особо охраняемых зелёных территориях сумма увеличивается. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передаёт РИА Новости.
Вербное воскресенье, которое в 2025 году отмечается 13 апреля, традиционно сопровождается массовым сбором веток вербы.

Однако нарушение правил обращения с зелёными насаждениями, особенно в охраняемых зонах, карается административными санкциями. В ведомстве напомнили, что даже сорванная ветка на таких территориях считается серьёзным нарушением.

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«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников поликлиник начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», предлагая пройти диспансеризацию. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медработниками, и просят назвать код из SMS для записи на обследование.

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Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под видом записи на диспансеризацию
Мошенники стали прикидываться сотрудниками поликлиник и взламывать «Госуслуги»
13 апреля 2025, 03:20

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники под видом сотрудников поликлиник начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», предлагая пройти диспансеризацию. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, передаёт ТАСС.
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медработниками, и просят назвать код из SMS для записи на обследование. Получив доступ к личному кабинету, они используют данные для хищения средств.

В МВД предупредили, что схема может развиваться: после взлома жертве звонят повторно, предлагая «помощь» через поддельную службу поддержки, которая перенаправляет в фейковый Росфинмониторинг. Там требуют фото банковских карт, что приводит к списаниям денег со счета.

Для защиты аккаунтов в МВД рекомендуют устанавливать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

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Российский Sukhoi Superjet поднялся на максимальную для себя высоту и совершил успешный полет
ОАК: российский самолет SJ-100 достиг максимальной для себя высоты в 12200 метров
13 апреля 2025, 01:43

Фото: iStock/murat4art

Первый опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 200 метров. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), отметив, что это практический потолок для данного типа воздушных судов.
«Это самый первый опытный самолет по программе импортозамещения, с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полетам в прошлом году», — сообщили в ОАК.
SJ-100 станет очередной моделью в семействе использующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

«Оно ему все надо? Не надо»: Симоньян отметила наплевательское отношение Трампа к Украине
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Самолёт, разработанный Производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, впервые поднялся в воздух в августе 2024 года. В ходе последнего трёхчасового полёта проверили обновлённое программное обеспечение, улучшившее функциональность и безопасность систем управления.

«Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике», — передает РИА Новости данные ОАК.
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