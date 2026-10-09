На Камчатке повысили оценку сейсмической активности
На Камчатке зафиксировали усиление сейсмической активности. Повторные подземные толчки продолжают ощущаться в регионе, а ученые пересмотрели оценку состояния земной коры в районе Камчатского участка зоны субдукции.
Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ТАСС, специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН повысили оценку сейсмичности с «фоновой-средней» до «фоновой-повышенной». Еще неделю назад обстановка считалась более спокойной.
Недавно жители полуострова вновь почувствовали землетрясение. В Петропавловске-Камчатском интенсивность сотрясений достигала четырех баллов, а в других районах региона — пяти баллов.
Зона субдукции — это участок, где одна литосферная плита погружается под другую. Именно в этой области ученые продолжают наблюдать за изменениями сейсмической обстановки.
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