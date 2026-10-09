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В российских школах готовят замену привычным учебникам по пяти предметам

В России обновят учебники по математике, физике, информатике, химии и биологии
Фото: istockphoto / hxdbzxy

В России разрабатывают единую учебную литературу для средней и старшей школы сразу по пяти дисциплинам. Новые пособия по математике, физике, информатике, химии и биологии уже начали предварительно оценивать в отдельных образовательных учреждениях.



Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО и РИА Новости, об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников. Специалисты РАН участвуют в подготовке учебников и анализируют материалы, чтобы выявить недочеты и учесть замечания педагогов.

«У нас есть график, по которому мы создаем эти учебники, они уже в 2027 году должны быть опробованы», — отметил Красников.
Сейчас пособия проходят начальную экспертную оценку в ограниченном числе школ. Полученные предложения планируют использовать для доработки содержания перед следующим этапом испытаний. Точные сроки массового внедрения новых учебников во всех российских школах пока не объявили.
Дайана Хусинова

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