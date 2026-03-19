На Камчатке пятиклассник спас ребёнка из-под снежного завала и обогрел его
Пятиклассник Ярослав Москалев из Петропавловска-Камчатского спас маленького ребенка, оказавшегося под снежным завалом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент случился несколько дней назад, 16 марта. Ученик школы №45, который посещает предпрофильный класс МЧС, заметил на улице попавшего в беду мальчика. Тот застрял под большим снежным завалом.
Ярослав не растерялся и оперативно пришёл на помощь. Он извлёк пострадавшего из холодной ловушки, но не ограничился этим. Школьник отвёл пострадавшего к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил горячим чаем и зарядил телефон ребёнка. Затем он связался с родителями мальчика и сообщил о случившемся. Вскоре взрослые прибыли, чтобы забрать своего сына — он остался полностью цел и невредим.
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев отметил, что поступок пятиклассника показывает высокий уровень ответственности. Действия мальчика были благородными.
