Qatar Energy сообщила об очередной ракетной атаке по своей инфраструктуре
Катарская компания Qatar Energy сообщила, что её производственная инфраструктура подверглась повторному ракетному удару. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.
Уточняется, что после атаки 18 марта, нанёсшей значительные повреждения промышленному городу Рас-Лаффан, в ранние часы 19 марта новые удары пришлись по объектам, связанным с производством сжиженного природного газа.
В результате возник крупный пожар, причинён серьёзный ущерб. Экстренные службы направлены на место, информация о пострадавших не поступала.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возгорание на комплексе по производству СПГ в Катаре катастрофическим для ЕС.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».
