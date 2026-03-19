Московские ветврачи спасли французского мастифа, съевшего пять предметов одежды

Московские ветеринарные врачи спасли французского мастифа, проглотившего пять предметов одежды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение».



Специалисты провели собаке рентген-диагностику и УЗИ, выявив у нее механическую непроходимость кишечника. Инородные тела обнаружили в желудке и начальной части двенадцатиперстной кишки. В ходе операции хирург извлёк четыре предмета из желудка и один — из тонкого отдела кишечника пса.

Всего внутри животного оказались три эластичных гольфа и двое трусов. После операции мастифа отправили домой, а хозяину дали рекомендации по уходу и коррекции пищевого поведения питомца.

Врачи предупреждают, что влечение животного к несъедобным предметам может указывать на проблемы со здоровьем, включая дефицит витаминов, заболевания ЖКТ или паразитов, а также на иные проблемы.

Мария Моисеева

