20 ноября 2026, 06:03

Фото: канал в MAX «Управление по охране животного мира АО»/@id2801135236_gos

В Приамурье застрелили медведя-шатуна, который пытался пробраться во двор жилого дома. Об этом утром 20 ноября сообщили в канале «Управление по охране животного мира АО» на платформе MAX.