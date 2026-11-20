В Приамурье отстрелили медведя-шатуна, пытавшегося забраться во двор жилого дома
В Приамурье застрелили медведя-шатуна, который пытался пробраться во двор жилого дома. Об этом утром 20 ноября сообщили в канале «Управление по охране животного мира АО» на платформе MAX.
Уточняется, что животное пыталось залезть во двор на окраине села Поляковского в Зейском округе. Охотоведы отправились на поиски зверя и нашли его следы на дороге в село Алгач. После непродолжительного преследования хищника обнаружили в 800 метрах от населённого пункта.
Поскольку медведь вовремя не залёг в берлогу и создавал реальную угрозу для людей, специалисты приняли решение о вынужденном отстреле. Осмотр туши показал, что зверь был истощён, а его лапы частично обморозились. Предположительно, нехватка жировых запасов могла помешать животному своевременно подготовиться к зимней спячке.
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