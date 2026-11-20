На Камчатке мощный штормовой ветер валит деревья и сбивает людей с ног
На юге Камчатки разыгралась непогода: сильный ветер валит деревья и столбы, а на дорогах возникают аварийные ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в Елизово дерево придавило припаркованный автомобиль, а в Петропавловске-Камчатском на проспекте Победы рухнул столб. Кроме того, возле краевой библиотеки две машины влетели друг в друга.
Циклон обрушился на Камчатку в ночь на пятницу, принеся снег и штормовой ветер, скорость которого на побережье может достигать 50 м/с. Из-за непогоды в школах отменили занятия первой и второй смен, а спасательные службы перевели в режим повышенной готовности. Несмотря на то, что мощные потоки воздуха буквально валят местных жителей с ног, сведений о пострадавших пока не поступало.
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