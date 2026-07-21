На Камчатке удалось сократить незаконный вывоз немаркированной красной икры

21 июля 2026, 13:35

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

На Камчатке существенно сократили незаконный вывоз немаркированной красной икры благодаря введенным ограничениям. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов.





Он уточнил, что ранее аэропорт Петропавловска-Камчатского был постоянно заставлен тележками с контейнерами, наполненными икрой. Люди вывозили десятки тонн продукции ежедневно. При этом часть икры не имела документов.





«Теперь багаж с икрой маркируют перед регистрацией. Обычным пассажирам, которые не перевозят продукт в промышленных объемах, процедура практически не создает дополнительных сложностей», — пояснил Солодов в разговоре с Life.ru.