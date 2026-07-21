На Камчатке удалось сократить незаконный вывоз немаркированной красной икры
На Камчатке существенно сократили незаконный вывоз немаркированной красной икры благодаря введенным ограничениям. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов.
Он уточнил, что ранее аэропорт Петропавловска-Камчатского был постоянно заставлен тележками с контейнерами, наполненными икрой. Люди вывозили десятки тонн продукции ежедневно. При этом часть икры не имела документов.
«Теперь багаж с икрой маркируют перед регистрацией. Обычным пассажирам, которые не перевозят продукт в промышленных объемах, процедура практически не создает дополнительных сложностей», — пояснил Солодов в разговоре с Life.ru.
По словам губернатора, этот эксперимент стоит продлить на постоянную основу. Уже сейчас контролирующие органы фиксируют меньше случаев незаконной добычи рыбы. Окончательную оценку влияния ограничения на численность лосося можно будет дать лишь через несколько лет, заключил Солодов.