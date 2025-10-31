На Камчатке нашли партию красной икры с опасными микробами
На Камчатке сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасные микроорганизмы в партии охлажденной соленой икры кеты. Об этом сообщает «Камчатка-информ», ссылаясь на ведомство.
Лабораторные анализы показали значительное превышение допустимых норм по микробиологическим показателям. Предполагается, что причиной стало нарушение санитарных условий при производстве или хранении продукта.
Такая икра может быстро испортиться, стать неприятной на запах и вкус, а иногда – быть опасной для здоровья. Это уже девятый случай с начала года, когда на Камчатке выявляют подобные нарушения. Ранее опасные микробы находили в икре минтая, молочной продукции и хлебобулочных изделиях.
Перед этим жительница Москвы пожаловалась на рыбные котлеты с целлофаном внутри, которые ей доставили из магазина «ВкусВилл».
Читайте также: