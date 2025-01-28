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В Подмосковье накрыли подпольный цех по расфасовке красной икры

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Подпольный цех по производству и расфасовке красной икры обнаружили полицейские на территории промышленной зоны в Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В нелегальном цеху икру фасовали в банки без законной маркировки. Для этого там была оборудована автоматизированная линия. В ходе обыска полицейские обнаружили 266 банок лососёвой икры без маркировки, свыше 5 тонн красной икры в пластмассовых контейнерах и этикетки несуществующих в реальности производителей. Экспертиза показала, что часть сырья является имитацией икорной продукции», — говорится в сообщении.
Образцы нелегального товара были отправлены на экспертизу, чтобы проверить, не несёт ли этот продукт опасности для здоровья потребителей.



Сейчас следователи устанавливают всех участников нелегального бизнеса.

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В Подмосковье задержали серийного педофила
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#полиция
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#мвд московской области
Ребёнок заблокирован в охваченной огнём квартире на юге Москвы
Пожар заблокировал 11-летнего мальчика в жилом доме в Москве
28 января 2025, 16:54

Фото: iStock/grafoto

Пожар заблокировал ребёнка в жилом доме в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в Бирюлёво. 11-летний мальчик, оставшийся один дома, позвонил маме по видеосвязи и показал полыхающую квартиру. Женщина сразу же вызвала спасателей, а школьник выбежал на балкон и кричит о помощи.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, орудовавшего с лета прошлого года. На его счету четыре доказанные жертвы в возрасте от 11 до 14 лет. В отношении извращенца возбуждены уголовные дела по трём статьям: об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.

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Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в аварии в Нижегородской области
28 января 2025, 16:01

Архиепископ Серапион/Сергей Колосницын (Фото: mitropolia.kz)

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане Серапион.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января, сообщает пресс-служба Московского патриархата РПЦ. Столкновение произошло на федеральной трассе М12 неподалёку от посёлка Пильна. Священнослужитель ехал из Кокшетау в Москву на Рождественские чтения. В сообщении указано, что «автомобиль разбился»; других подробностей не приводится.

Архиепископ Кокшетаускй и Акмолинскй Серапион (в миру Сергей Колосницын) получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия). Ехавший вместе с ним клирик — иеромонах Евлогий — госпитализирован с сотрясением мозга.

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После взрыва на предприятии в Приамурье спасатели ищут под завалами человека
28 января 2025, 14:40

Фото: istockphoto/DmyTo

В производственном помещении одного из предприятий Белогорска в Амурской области прогремел взрыв. В настоящее время спасатели ищут под завалами человека.
По сообщению регионального управления МЧС, инцидент произошёл на маслоэкстракционном заводе «Амурский». В результате взрыва одно из производственных зданий сильно пострадало. Работники сумел эвакуироваться самостоятельно. Местонахождение одного человека, задействованного в рабочей смене. Сейчас его ищут спасатели, мужчина может находиться под завалами.

Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по статье 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным следствия, в производственном цехе взорвалась силосная установка. Пожара после взрыва не возникло.

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В Подмосковье задержали серийного педофила
28 января 2025, 11:13

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Подмосковье задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 34-летний официально не трудоустроенный Андрей П. искал своих жертв в Орехово-Зуево. Нападать на несовершеннолетних он начал летом прошлого года и продолжал это делать до Нового года. На данный момент доказано совершение насильственных действий в отношении четверых девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Одну из своих жертв он подкараулил в районе трёх часов дня в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил девочку и изнасиловал её в кустах.

Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Ранее мужчина уже был судим за грабёж и кражи. После освобождения рецидивист, со слов местных жителей, обманывал пожилых людей. Он втирался к ним в доверие и обворовывал.

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#уголовное дело
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Полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
28 января 2025, 10:45

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В американском штате Индиана полицейский при рядовом досмотре автомобиля застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. В этом не было бы ничего необычного — в США правоохранители не стесняются применять оружие — но убитый оказался одним из трёх участников штурма Капитолия, помилованных президентом Дональдом Трампом.
Об инциденте сообщил телеканал АВС7. Отмечается, что помощник шерифа округа на северо-западе штата остановил автомобиль и попытался задержать водителя за правонарушение, суть которого не раскрывается. После словесных препирательств завязалась потасовка. По информации полиции, у Шаттла было при себе огнестрельное оружие. В ходе стычки полисмен смертельно ранил Шаттла.

Известно, что ранее убитый отбывал срок в тюрьме за несоблюдение правил дорожного движения. Шериф округа обратился в полицейское управление штата с целью инициировать проверку на предмет выяснения, был л факт превышения должностных полномочий и инструкций в действиях офицера полиции.

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#автомобиль
#оружие
#сша
#трамп
#полиция
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Мошенники за несколько дней выманили у пенсионерки из Балашихи 3,5 млн рублей
28 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

80-летняя жительница Балашихи отдала телефонным мошенникам 3,5 млн рублей, полицейским удалось задержать курьера банды, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке на мобильный позвонила женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, и сказала, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковских счетов. Чтобы помешать им, надо следовать указаниям «сотрудника банка», который с ней свяжется. Лжесотрудник узнал всё о счетах пенсионерки и убедил её передать деньги «инкассатору» — якобы для перевода на безопасный счёт», — говорится в сообщении.
В течение нескольких дней пенсионерка снимала деньги и отдавала курьерам. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Затем она рассказала об этом своей внучке, и та убедила женщину, что её обманули и надо обратиться в полицию.

Полицейские сумели установить маршрут передвижения последнего курьера и задержали его по месте временного проживания в Москве. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.

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Осуждённый по делу Дарьи Дугиной узнал о своей причастности из новостей

Стали известны подробности пожара в исследовательском ядерном университете
#балашиха
#мошенники
#мошенничество
#полиция
#криминал
#пенсионерка
#мвд московской области
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В Улан-Удэ осуждена кибермошенница на 6,5 лет за хищение более 139 миллионов рублей
Жительнице Улан-Удэ дали 6,5 года колонии за хищение более 139 миллионов рублей
28 января 2025, 08:23

Фото: iStock/nevodka

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил 26-летнюю местную жительницу к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за участие в организованной преступной группе, занимающейся кибермошенничеством. Об этом сообщила прокуратура Бурятии, пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, женщина была признана виновной в 127 эпизодах мошенничества и 36 фактах кражи с банковских счетов. Преступления были совершены в период с апреля 2020 года, когда она вступила в преступную группу. Ее роль заключалась в привлечении лиц, которые за вознаграждение открывали банковские счета и получали карты, которые затем передавались соучастникам.

Мошенники действовали по схеме: они звонили жертвам, сообщая о попытках списания средств, и предлагали перевести деньги на «безопасные» счета. В результате их действий ущерб был причинен 165 гражданам и составил более 139 миллионов рублей. Суд учел мнение государственного обвинения при вынесении приговора.

Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#деньги
#мошенники
#ущерб
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Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова
Генпрокуратура требует конфисковать заводы экс-менеджера «Газпрома» Митюшова
28 января 2025, 08:03

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием изъять доли в ряде компаний, принадлежащих бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, который обвиняется в хищении средств корпорации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В исковом заявлении прокуратура настаивает на передаче в доход государства акций и долей в таких компаниях, как «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод» и других предприятиях, ранее находившихся в собственности Митюшова.

По информации источников, бывший топ-менеджер покинул Россию и в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск. Прокуратура считает, что его пребывание за границей представляет потенциальную угрозу для «Газпрома», поскольку иностранные структуры могут вмешиваться в деятельность связанных с ним заводов.

«Газпром» принял решение сократить почти в два раза центральный аппарат. Таким образом, будут уволены свыше полутора тысяч сотрудников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#розыск
#газпром
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Осуждённый по делу Дарьи Дугиной узнал о своей причастности из новостей
28 января 2025, 08:02

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Осуждённый по делу убитой публицистки и политолога Дарьи Дугиной узнал о своей причастности к преступлению из программы новостей. Он изготавливал поддельные документы на машину, на которой передвигалась обвииняемая.
Это стало известно из материалов уголовного дела, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости. Напомним, журналистка погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе под Москвой. Сотрудники ФСБ РФ выяснили, что организовали убийство украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк*.

Специалисты ведомства выяснили, что номера машины, которую использовали для слежки за Дугиной, при въезде в Россию были из ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. Услышав об этом, один из невольных участников организованной группы и узнал, что делал «липовые» документы для Вовк*. Об этом рассказала жена осуждённого.

«У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины… потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», — процитированы её показания в материалах дела.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов
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