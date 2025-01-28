В Подмосковье накрыли подпольный цех по расфасовке красной икры

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подпольный цех по производству и расфасовке красной икры обнаружили полицейские на территории промышленной зоны в Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В нелегальном цеху икру фасовали в банки без законной маркировки. Для этого там была оборудована автоматизированная линия. В ходе обыска полицейские обнаружили 266 банок лососёвой икры без маркировки, свыше 5 тонн красной икры в пластмассовых контейнерах и этикетки несуществующих в реальности производителей. Экспертиза показала, что часть сырья является имитацией икорной продукции», — говорится в сообщении.Образцы нелегального товара были отправлены на экспертизу, чтобы проверить, не несёт ли этот продукт опасности для здоровья потребителей.
Сейчас следователи устанавливают всех участников нелегального бизнеса.
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