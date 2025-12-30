В России изъяли сотни литров кустарной красной икры
Сотрудники магаданской полиции пресекли нелегальный оборот красной икры, которую изготавливали кустарным способом в гараже. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
По ее словам, переработка и хранение морепродукции велись в гаражах в одном из поселков рядом с Магаданом. На месте правоохранители нашли пластиковые контейнеры с икрой. Общий объем изъятого превысил 700 литров.
По факту возбудили уголовное дело по статье о производстве продукции без маркирвки. Максимальная санкция по этой статье — до шести лет лишения свободы.
Ранее также сообщалось, что в красной икре пяти популярных торговых марок выявили кишечную палочку.
