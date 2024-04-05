В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа построят детсад на 300 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, возведут на территории жилого комплекса «1-й Южный» в деревне Тарычево Ленинского городского округа, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров. В здании разместят игровые и спальни, спортивный и музыкальный залы, столовую, медпункт и прачечную», — говорится в сообщении.На прилегающей территории будут установлены игровые площадки и теневые навесы.
Читайте также:
В Сергиевом Посаде продолжают строить дома под расселение
В Красногорске построят наркологический диспансер
Самая большая школа появится в Зарайске к 1 сентября 2025 года
Лев Каштанов