Новую школу на 1160 мест в Одинцовском округе достроят к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1160 учеников, возводят в ЖК «Одинцово-1» на территории одноименного городского округа, сдать объект образования в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время строители проводят фасадные работы, занимаются внутренней отделкой помещений и отладкой внутренних инженерных систем», — отмечается в сообщении.Общая площадь трёхэтажного здания составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено разделение блоков младшей, общей и старшей школы. Здесь будут классы, специализированные кабинеты для уроков химии, физики, информатики, биологии, музыки и иностранных языков, а также кабинеты для уроков кулинарии и труда.
Школа возводится за счёт средств инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов