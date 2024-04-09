В ЖК «Спутник» в Красногорске завершают строительство детсада на 155 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 155 воспитанников, возводят в квартале «Спутник» в городском округе Красногорск, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день достигла 90%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детский сад является пристройкой к 28-этажному корпусу с апартаментами. Сейчас строители завершили монтаж вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных систем готов на 91%. Устройство кровли выполнено на 93%. Кроме того, близятся к завершению работы по благоустройству прилегающей территории. Ведётся отделка внутренних помещений», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что все работы идут в соответствии с принятым графиком. Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года. После этого детский сад, построенный на средства инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, передадут в собственность муниципалитета.
Читайте также:
Строительная готовность школы в ЖК «Заречье парк» в Одинцове достигла 80%
На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада
Строители сообщили о ходе возведения путепровода у ж/д платформы Аникеевка
Лев Каштанов