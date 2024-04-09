Строительная готовность детского клинического центра в Красногорске приблизилась к 90%

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля возводят в Красногорске, в настоящее время строительная готовность объекта составляет почти 90%, работы ведутся с опережением графика. Ход строительства проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Наша задача – досрочно сдать детский госпиталь и оказывать здесь максимально качественную медицинскую помощь. Добиться хороших результатов помогают современные материалы, планирование, опыт строительной компании», — отметил глава региона.Сейчас на объекте завершаются фасадные работы и чистовая отделка помещений, ведётся пусконаладочная работа и благоустройство прилегающей территории. К середине мая должна быть завершена реконструкция дороги, ведущей к медучреждению, обустроены автобусные остановки и пешеходные зоны.
Сдать новое медучреждение в эксплуатацию должны летом текущего года. Особое внимание при этом уделяется комплектованию штата больницы.
«Клинический центр — это не просто стены, оборудование, это врачи и медицинский персонал. Мы должны сделать всё, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят, которым нужна экстренная и плановая помощь. Для этого у нас работает программа привлечения врачей, которых здесь будет порядка 570, и ещё около 800 человек среднего медперсонала», — сказал Воробьёв.В свою очередь, главный врач Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко сообщила, что ведётся крайне тщательный отбор сотрудников.
Сейчас подобрано уже 72% врачей и 80% от необходимого медицинского персонала.
«Мы оцениваем кандидата в комплексе — и профессиональные, и личностные качества, умение работать в команде», — пояснила Шаповаленко.
В клиническом центре маленьким пациентам будут оказывать медицинскую помощь по 28 направлениям. Получить здесь диагностику и лечение с использованием самого современного оборудования смогут ребята как из Московской области, так и со всей страны.
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