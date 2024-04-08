На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадных конструкций, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Устройство фасадных конструкций близится к завершению. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории. На стройплощадке работают более 130 человек», — говорится в сообщении.Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной школы составляет более 21 тысячи квадратных метров. В здании разместят классы, а также мастерские и лаборатории, а также два зала для занятие спортом, актовый зал, библиотека с IT-зоной и прочие необходимые помещения.
На прилегающей территории построят стадион, которым во внеурочное время смогут пользоваться все жители микрорайона.
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Лев Каштанов