На катках в парках Подмосковья за неделю побывали около 29 тыс человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Количество посетителей катков в подмосковных парках за минувшую неделю составило около 29 тысяч человек. Всего на территории региона работает 31 каток под открытым небом. При многих из этих катков открыты пункты проката спортинвентаря», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.
Список открытых в Подмосковье крупных катков с искусственным льдом размещён на сайте Минблагоустройства региона.
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