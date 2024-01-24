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На катках в парках Подмосковья за неделю побывали около 29 тыс человек

24 января 2024, 15:12
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 29 тысяч посетителей приняли катки, расположенные в парках Московской области в период с 15 по 21 января, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Количество посетителей катков в подмосковных парках за минувшую неделю составило около 29 тысяч человек. Всего на территории региона работает 31 каток под открытым небом. При многих из этих катков открыты пункты проката спортинвентаря», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

Список открытых в Подмосковье крупных катков с искусственным льдом размещён на сайте Минблагоустройства региона.


Ранее сообщалось, что за минувшую неделю парки Подмосковья посетили 1,2 млн человек, что на что на 375 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#парки
#каток
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#подмосковье
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Синоптик Цыганков предупредил о сильной непогоде в России
24 января 2024, 15:14

Фото: istockphoto.com/alexei_tm

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что различные регионы России ожидает непогода, включая сильный снегопад.
Так, в Крыму и Краснодарском крае будут сильные дождь и снег, непогода придёт и на Дальний Восток, Сахалин и в Приморье. В Ингушетии, Чеченской Республике, Северной Осетии и Дагестане, в свою очередь, сохранится лавиноопасность.

«Сегодня в Якутии снег и ветер 20 м/с. В Хабаровском крае сегодня снег и метель, на побережье ветер до 25 м/с. В Приморском крае сегодня и завтра снег и ветер до 21 м/с, а на побережье — до 26 м/с. На Сахалине сегодня-завтра очень сильная метель и ветер почти ураганный, до 27—32 м/с. И завтра на юге Камчатского края сильный снег и ветер до 30 м/с», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

Ранее жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина поделилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться.

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#дождь
#снег
#ветер
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Киркоров улетел в США вместе со своим директором Ситником
24 января 2024, 14:52

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США вместе с его директором Максимом Ситником, об этом стало известно «МК».
Напомним, после скандала с «голой вечеринкой» Киркоров улетел в Соединённые Штаты. Артиста заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, однако, посетил выступление он не один.

Вместе с российским королём эстрады пришёл послушать выступление его друг Максим Ситник. Как пишёт «МК», Ситник — уроженец Донбасса, а не так давно Киркоров сделал его своим директором.

Ранее стало известно, что прежде, чем покинуть Россию, Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей в фонд «Синяя птица». Как сообщил сам артист, он хотел помочь белгородцам, которые пострадали в результате обстрелов с украинской стороны.

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#артист
#киркоров
#сша
#концерт
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Подмосковная школьница победила на федеральном конкурсе «Высший пилотаж»
24 января 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Школьница Алёна Михеева из посёлка Пролетарский городского округа Серпухов завоевала победу на федеральном конкурсе «Высший пилотаж» в разделе «Биология», сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Заслуженная победа досталась Алёне благодаря ее исследовательской работе «Мониторинг эффективности приживаемости сеянцев хвойных растений при весенних и осенних посадках», — отмечается в сообщении.

Победа на конкурсе «Высший пилотаж» — не первая в активе Алёны. Ранее она стала лучшей в номинации «Лесоведение и лесоводство» на региональном этапе юниорского конкурса «Подрост». Алёна Михеева является ученицей школьного лесничества «Дубрава», работающего при её школе.

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#экология
#комлесхоз мо
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Баскетболистам из Макеевки доставили подарки из Подмосковья
24 января 2024, 14:35

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юные баскетболисты из ДНР получили подарки из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новогодние подарки получили Воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» города Макеевка.


«Спортсменам подарили экипировку, спортивные рюкзаки, мячи с автографами игроков молодёжной команды «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними пожеланиями. Мяч с автографами ребята отделения баскетбола спортшколы «Фаворит» поставили в импровизированный музей, чтобы сберечь памятные подписи», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что перед Новым годом Центр спортивной подготовки Подмосковья была организована встреча с представителями Межрегионального Баскетбольного союза Донбасса, где и передали подарки для начинающих спортсменов.


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#подмосковье
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#днр
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Директор Института общей генетики уволен за слова про 900-летних людей
В Институте общей генетики РАН уволили директора, связавшего грехи с болезнями
24 января 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Tuckraider

В Институте общей генетики РАН уволили директора Александра Кудрявцева из-за его слов о том, что причинами мутаций являются грехи — «первородный и личный». Сейчас пост директора занимает доктор биологических наук Андрей Мисюрин, информирует Минобрнауки.
РБК пишет, что в 2023 году на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир» Кудрявцев сказал, что в прошлом люди могли жить по 900 лет.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после коррупционного скандала, вернулся к работе адвокатом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание «Украинские новости».

Отмечается, что в марте 2020 года, после вступления на пост вице-премьера по вопросам реинтеграции, Резников приостановил действие своей адвокатской лицензии. А свидетельство адвоката им было получено в 1994 году.

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#новости
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В Подмосковье прошел всероссийский семинар для воспитателей детских садов
24 января 2024, 14:22

Фото: Екатерина Мелкозёрова

В Красноармейске прошёл Всероссийский семинар воспитателей детских садов «Семья – оберег дошкольного образования». Об этом сообщил корреспондент.
Семинар-практикум прошёл на базе воскресной школы Никольского храма в селе Царёве. Основной темой обсуждения стало «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в системе всестороннего развития личности».

«Этот семинар-практикум важное и значимое событие для дошкольного сообщества России. Сегодня особое значение имеет понимание того, что именно семья занимает центральную ведущую роль в формировании личности ребёнка», — подчеркнула спикер семинара Вероника Абысова.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия свои социальные проекты представили педагоги из Алтая, Рязани, Ярославля, Оренбурга и Московской области. Также в конце семинара участники оставили пожелания на гирлянде из открыток.

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#подмосковье
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Из подмосковных парков за неделю вывезли более 72 тыс кубометров снега
24 января 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 72 тысяч кубометров снега собрали и вывезли из парков культур и отдыха Московской области в период с 15 по 21 января, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Всего за прошедшую неделю вывезли более 72 тысяч кубометров снега, в работах участвовали около 800 человек, было задействовано 163 единицы уборочной техники», — сообщил глава министерства Михаил Хайкин.

Уборка проводилась по следующей схеме: сначала снег расчищали на центральных аллеях, затем переходили к боковым дорожкам, а также спортивным и детским площадкам. Очищенные от снега поверхности обрабатывались противогололёдными материалами.

В ведомстве также напомнили, что в Подмосковье расположено 193 парка культуры и отдыха.

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#уборка
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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В жилом секторе Мытищ уже отловили трёх кабанов
24 января 2024, 14:09

Фото: Istockphoto / IvanZivkovic

Отлову диких кабанов, разгуливающих по улицам Мытищ, продлится до 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«На сегодняшний день пойманы три особи. Они были отправлены на закрытую охраняемую территорию в городском округе Красноармейск Остальных животных ищут», – сказали в министерстве «Интерфаксу».
Проблема с выходом диких животных в жилые кварталы возникла в Мытищах в конце прошлого года. В администрации муниципалитета считают, что это связано с подкармливанием кабанов местными жителями. В Минэкологии отметили, что животные выходят в город со стороны национального парка «Лосиный остров» и призвали не подходить к ним.

19 января власти Мытищ заключили контракт со специализированной организацией на отлов животных.

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#подмосковье
#московская область
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На жильё для детей-сирот в подмосковный бюджет заложили 3 млрд рублей
24 января 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

762 ребёнка-сироты планируют обеспечить жильём в Московской области в этом году. В бюджете на это предусмотрено свыше 3 млрд рублей, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«В основном дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата. Благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», – сказала министр.
Как пояснили в Минсоцразвития региона, обеспечивать жильём детей-сирот будут как путём закупок жилья, так и выдачей жилищного сертификата на его самостоятельное приобретение. Такой порядок действует с прошлого года. Сертификат удобен тем, что, подобрав квартиру по своему вкусу, ребёнок сразу оформляет её в собственность.
«Для защиты детей-сирот от мошенничества мы предусмотрели запрет на отчуждение этой квартиры в течение трёх лет», – добавила Болатаева.
Подмосковье – единственный регион, где такой сертификат можно получить с 18 лет. В других субъектах Федерации такая возможность даётся лишь с 23 лет.

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#подмосковье
#московская область
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