В Подмосковье горнолыжный курорт «Яхрома» готов к приему гостей

Фото: Евгений Рой
После обильных снегопадов трассы горнолыжных курортов Яхромы готовы к приему гостей. Об этом сообщил корреспондент.
Даже в сильный снегопад и метель горнолыжный курорт в Дмитровском округе пользуется популярностью у туристов.
Стоит отметить, что в комплекс «Яхрома» оборудован современными трассами, для гостей представлен широкий выбор оборудования для любого уровня подготовки, а также комфортабельные отели и рестораны.
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«Катание на горных лыжах после снегопада — одно удовольствие! Свежий снег на трассах приятно хрустит и делает склоны еще более удобными для катания<…> В прошлые выходные из-за морозов посетителей в Парке «Яхрома» было немного, но зато уже начиная с вечера пятницы здесь ожидают наплыва туристов и спортсменов», — поделилась представитель горнолыжного курорта Парк «Яхрома» Инесса Кузнецова.
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Мира Полтева