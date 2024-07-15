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Лень и отдых: Психолог рассказала, к чему может привести чрезмерное безделие

Психолог Кардиакос: лень может привести к снижению уровня жизни
15 июля 2024, 16:39
Фото: iStock/txking

Фото: iStock/txking

Сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. Кажется, что с ней сталкивается каждый человек по абсолютно разным причинам. Кто-то оправдывает себя, сравнивая лень с отдыхом, который необходим и является двигателем любого процесса.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» разоблачила бездельников, заявив, что лень не может заменить отдых.

«Лень — это отказ от трудностей, сопротивление этим трудностям. Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», — сообщила эксперт.



Она добавила, что леность может быть следствием депрессивных состояний (гипотимия — сниженное настроение, идеаторная заторможенность — замедление скорости мышления, моторная заторможенность — снижение двигательной активности), психосоматического отказа от активности и деятельности, выгорания.

Психолог рассказала, чем отличается отдых от лени.

«Лениться — это формула безделия, то есть я ничего не делаю. Это же безделие можно конвертировать в отдых, только отдых воспринимается человеком как от чего-то. То есть бездельничаем мы сами по себе, а отдых — это всегда после работы. То есть точка лени — это там, где уже и отдых закончился, и где-то началась деятельность, но мы к ней не приступаем. Лень — это неосознанно», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в детстве детей ругают за лень, потому что те не выполняют какие-то свои обязанности (уборка, уроки и так далее), а это и есть отказ от трудностей.

«Самое опасное в лени, что она может воплощаться в деградацию нашей личности. Если мы каждую неделю ленимся убираться, прямо отказываемся от этого, то через полгода нам станет нормально жить в этой грязи, у нас снизится мотивация убираться, снизится акцент на то, что надо убираться. Сама по себе лень если мы ее не будем пытаться обуздать, может привести к снижению уровня жизни», — поделилась клинический психолог.

В завершении беседы Анастасия Кардиакос добавила, что лениться можно, когда мы осознаем, что ничего не теряем из-за того, что позволяем себе отказаться от трудностей.

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Россиянам раскрыли правила поведения с автохамом на дороге
Автоэксперт Сажин рекомендовал включать камеру
15 июля 2024, 17:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при неизбежности конфликта на дороге стоит не покидать машину и включить видеокамеру.
«Если возникла такая ситуация, конфликт неизбежен, и водитель впереди едущего автомобиля тормозил до такой степени, что вам приходится остановиться, либо он прижал вас к проезжей части, не стоит выходить из автомобиля, дабы не провоцировать его еще больше. Включите камеру мобильного телефона, которая остудит пыл человека», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он также не рекомендовал решать вопросы силовым методом, дабы не усложнять себе жизнь и не накалять конфликт до предела.

До этого сообщалось, что в Кемерове произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. В этой связи пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса напомнила о правилах безопасности на дороге.

«Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, предварительно убедившись, что транспорт остановился, а водители видят и пропускают вас. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть более заметными для водителей», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров.

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Юные лесоводы нашли под Клином редкую для Подмосковья морошку
15 июля 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Учащиеся Новощаповского школьного лесничества нашли под Клином дальневосточную ягоду морошку. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Клинские лесничие провели для ребят занятие по выявлению редких видов растений на территории государственного природного заказника «Озёра Подтеребово». Детям повезло – они сделали редкую для Подмосковья находку. Перед ними предстала янтарно-жёлтая морошка. Обычно за ней отправляются на Дальний Восток или на Север. Там эта ягода растёт на болотах и в тундре», – говорится в сообщении.
Как рассказали в Комлесхозе, цветы морошки, которую ещё называют царской ягодой и северным апельсином, похожи на земляничные. Они появляются в мае – июне. Сама же ягода созревает с 12 по 21 июля, то есть с Петрова до Прокопьева дня по народному календарю.

В морошке содержатся витамины А, С и Е, цинк, магний, калий и бета-каротин. Сообщается, что вкус ягоды произвёл впечатление на юных лесоводов.

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#подмосковье
#московская область
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Владимир Путин принял участие в открытии новых металлургических предприятий
15 июля 2024, 16:47

Фото: Сайт Кремля

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых металлургических объектов в Донецкой Народной Республике, Нижегородской и Челябинской областях. Мероприятие было приурочено ко Дню металлурга, который в России отмечается 21 июля.
«Наша горно-металлургическая отрасль сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база, а также крепкие традиции и семейные династии. В ней работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов: горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие», — отметил глава государства.

Он напомнил, что в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе — по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции и пятое — по объёмам выплавки стали.

Владимир Путин запустил доменную печь №5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой Народной Республике. Запуск печи позволит производить более миллиона тонн стали в год.

На церемонии открытия печей вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» президент отметил, что это увеличит производство жаропрочных сталей почти в два раза.

Путин также дал старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате, инвестиции в который превысили 88 млрд рублей.

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В Подмосковье на нацпроект «Цифровая экономика» выделено более 10 млрд рублей
15 июля 2024, 16:25

Фото: Фотобанк МО

На реализацию нацпроекта «Цифровая экономика России» в Подмосковье в этом году выделили более 10 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
«Нацпроект реализуется в Московской области с 2019 года. Он направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, создаёт условия для развития высокотехнологичного бизнеса, укрепляет национальную безопасность, повышает качество жизни жителей региона», – уточнили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что главное направление проекта – цифровое государственное управление. Оно позволяет гражданам получать социально значимые услуги в электронном виде без личного посещения различных организаций. Все социально такие услуги переведены в регионе в электронный вид. Самые популярные – запись к врачу или вызов медиков, регистрация прав на недвижимость, получение паспортов и прописки, выписка из домовой книги, выдача социальных карт, получение СНИЛС.

По данным регионального парламента, сегодня в Подмосковье запущено более 30 региональных ИИ-проектов по восьми направлениям. Все электронные услуги и сервисы можно найти на портале.

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#госуслуги
#портал
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Военный суд перевел генерала Попова из СИЗО под домашний арест
15 июля 2024, 16:11

Фото: iStock/Zolnierek

235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест. Данная мера пресечения будет установлена до 11 октября текущего года. Уточняется, что заседание прошло в закрытом от средств массовой информации и публики режиме.

Ранее сообщалось, что четверо друзей генерала Ивана Попова пришли в суд в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею».

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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Россиян предупредили о мошенничествах в игре в «хомяка»
Специалист Шутов заявил о мошеннических схемах в игре Hamster Kombat
15 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/loveshiba

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что в игре Hamster Kombat может использоваться ряд мошеннических схем.
Так, мошенники могут попросить у пользователя номер карты и код из СМС якобы для перевода денег, украсть аккаунт и перехватить нужную им информацию. Опасность может подстерегать пользователя и в случае, если к аккаунту привязан кошелёк.

«Соблюдение мер предосторожности и здравого смысла поможет защитить себя от потерь и неприятностей, связанных с использованием этой игрушки», — резюмировал в беседе с RT Шутов.

А коммерческий директор IT-компании SafeTech Дарья Верестникова предупредила о том, что мошенники придумывают новые схемы обмана граждан, представляясь службами энергосбытовых компаний.

«Схема мошенничества со звонками от имени энергосбытовых компаний новая. Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски, поэтому злоумышленники придумывают всё новые легенды, порой чрезвычайно правдоподобные, чтобы убедить граждан всё же назвать код из SMS», — отметила в беседе с «Известиями» Верестникова.

Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Так, злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.

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Глава Одинцова Иванов назвал срок окончания реконструкции привокзальной площади
15 июля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Реконструкцию привокзальной площади в Одинцове завершат в сентябре – октябре.
Об этом во время проверки хода работ объявил глава городского округа Андрей Иванов.

Сейчас рабочие обустраивают «островки» для посадки и высадки пассажиров автобусов и маршруток, устанавливают металлические навесы.
«Это знаковый проект. К его реализации мы несколько лет шли вместе с инвестором, торговым комплексом «Одинцовское Подворье». Работы стартовали в начале июня. Уже сделаны два из четырёх «островков», на них смонтированы опоры навесов. Далее рабочие остеклят их и установят лавочки. До конца июля должна быть готова третья платформа, а к середине августа – четвёртая», – рассказал Иванов
Он добавил, что в рамках проекта «Умная остановка» посадочные площадки оснастят электронными табло с расписанием. Программное обеспечение поможет прогнозировать реальное время прибытия и отправления общественного транспорта на основе информации от перевозчиков.

После реконструкции движение общественного транспорта на площади станет упорядоченным. Многие жители и гости Одинцова отмечали, что иногда сложно найти свой автобус.
«Теперь ближе к железнодорожной платформе будут останавливаться внутригородские автобусы, обслуживающие старую территорию Одинцова, у первой линии «островков» – маршруты в новые микрорайоны, в том числе в Новую Трёхгорку и ЖК «Гусарская баллада». На второй линии перед входом в торговый комплекс пассажиров будут ждать автобусы большого класса, которые едут за территорию Одинцова. Отдельное пространство выделят для рейсов в микрорайоны № 8 и № 9», – уточнил Иванов.
На площади оборудуют отдельную площадку для такси и пространство для остановки автобусов между рейсами. Кроме того, установят знаки, ограничивающие въезд личного транспорта.

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#московская область
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В Мытищах установили ещё одну электрозарядную станцию
15 июля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Зарядную станцию для электромобилей и любого другого электротранспорта установила компания «Мособлэнерго» на Октябрьской улице в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Мощность новой электрозарядной станции составляет 22 кВт. Для того чтобы воспользоваться ЭЗС компании «Мособлэнерго», нужно установить специальное мобильное приложение PlugMe, оно доступно на платформах Google Play и App Store», — говорится в сообщении.
Всего на территории городского округа Мытищи функционируют четыре ЭЗС от «Мособлэнерго». Их расположение указано на интерактивной карте на сайте компании в разделе «Потребителям/Электрозарядные станции».

В министерстве отметили, что всего в текущем году на территории Подмосковья планируется усыновить 145 электрозарядных станций, а в будущем году — ещё 200.

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Умер актер из «Дальнобойщиков», звезда комедии «Берегите женщин» Юрий Кузьменко
15 июля 2024, 15:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», скончался на 76-м году. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. Согласно информации источника, Кузьменко ушел из жизни в пятницу, 12 июля. Коллеги Кузьменко назвали его талантливым и преданным кинематографу актером.

Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. Он окончил ГИТИС и ВГИК. Актер обрел популярность благодаря ролям в таких картинах, как «Рейс первый, рейс последний», «Дипломат» и «Дальнобойщики».

Ранее сообщалось, что актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни.

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