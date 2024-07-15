Лень и отдых: Психолог рассказала, к чему может привести чрезмерное безделие

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Сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. Кажется, что с ней сталкивается каждый человек по абсолютно разным причинам. Кто-то оправдывает себя, сравнивая лень с отдыхом, который необходим и является двигателем любого процесса.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» разоблачила бездельников, заявив, что лень не может заменить отдых.
Она добавила, что леность может быть следствием депрессивных состояний (гипотимия — сниженное настроение, идеаторная заторможенность — замедление скорости мышления, моторная заторможенность — снижение двигательной активности), психосоматического отказа от активности и деятельности, выгорания.
Психолог рассказала, чем отличается отдых от лени.
Она добавила, что в детстве детей ругают за лень, потому что те не выполняют какие-то свои обязанности (уборка, уроки и так далее), а это и есть отказ от трудностей.
В завершении беседы Анастасия Кардиакос добавила, что лениться можно, когда мы осознаем, что ничего не теряем из-за того, что позволяем себе отказаться от трудностей.
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«Лень — это отказ от трудностей, сопротивление этим трудностям. Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», — сообщила эксперт.
Она добавила, что леность может быть следствием депрессивных состояний (гипотимия — сниженное настроение, идеаторная заторможенность — замедление скорости мышления, моторная заторможенность — снижение двигательной активности), психосоматического отказа от активности и деятельности, выгорания.
Психолог рассказала, чем отличается отдых от лени.
«Лениться — это формула безделия, то есть я ничего не делаю. Это же безделие можно конвертировать в отдых, только отдых воспринимается человеком как от чего-то. То есть бездельничаем мы сами по себе, а отдых — это всегда после работы. То есть точка лени — это там, где уже и отдых закончился, и где-то началась деятельность, но мы к ней не приступаем. Лень — это неосознанно», — объяснила эксперт.
Она добавила, что в детстве детей ругают за лень, потому что те не выполняют какие-то свои обязанности (уборка, уроки и так далее), а это и есть отказ от трудностей.
«Самое опасное в лени, что она может воплощаться в деградацию нашей личности. Если мы каждую неделю ленимся убираться, прямо отказываемся от этого, то через полгода нам станет нормально жить в этой грязи, у нас снизится мотивация убираться, снизится акцент на то, что надо убираться. Сама по себе лень если мы ее не будем пытаться обуздать, может привести к снижению уровня жизни», — поделилась клинический психолог.
В завершении беседы Анастасия Кардиакос добавила, что лениться можно, когда мы осознаем, что ничего не теряем из-за того, что позволяем себе отказаться от трудностей.
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Анастасия Бондарева