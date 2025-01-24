На Кемеровскую область обрушились штормовой ветер и аномальные морозы

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На Кемеровскую область минувшим вечером, 22 января, после весенней погоды резко обрушился штормовой ветер и аномальные морозы. Штормовой ветер с порывами до 30 м/с срывал крыши с домов, декоративные городские элементы, опрокидывал горки на детских площадках, выбивал стекла на остановках общественного транспорта.
«В администрации Кемерова сообщили, что устраняют последствия шторма. Жители региона, которые столкнулись с последствиями штормового ветра, могут сообщить об этом круглосуточно по телефону 112. По этому же номеру можно оставить заявку на выезд аварийной бригады», — пишет «Сiбдепо».Тем временем в Москве весенние температуры отразились даже на постояльцах зоопарка. Там из-за оттепели даже проснулись гималайские медведи Аладдин и Бабуля, а вместе с ними и бурый медведь Гром. Как сообщает АГН «Москва», когда похолодание вернулось, косолапые снова ушли в спячку.
«Во время оттепели бурый медведь Гром, а также гималайские медведи Аладдин и Бабуля, живущие на «Острове зверей» на новой территории, ненадолго выходили из спячки. Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули», — приводят в агентстве заявление пресс-службы зверинца.Читайте также:
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