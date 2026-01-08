В США вспыхнули массовые протесты после гибели ЛГБТ*-активистки Рене Николь Гуд
В США вспыхнули массовые протесты левых радикалов после гибели поэтессы и ЛГБТ*-активистки Рене Николь Гуд. Она была убита во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе.
Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне сотрудники ICE проводили рейды в заведениях города. Гуд наблюдала за происходящим из своего автомобиля. Когда силовики подошли для проверки документов, она попыталась уехать. В результате активистку застрелили. Её шестилетний ребёнок остался без матери.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гуд совершила умышленный наезд на сотрудников ICE, назвал её террористкой и поддержал действия силовиков, расценив их как самооборону. Эти слова усилили общественное напряжение и стали дополнительным поводом для протестов.
Акции проходят в разных городах страны. Участники сжигают американские флаги, обвиняют силовиков в чрезмерной жестокости и требуют независимого расследования произошедшего. На фоне гибели активистки в США обсуждают риск новой волны протестов, сопоставимой с событиями 2020 года после убийства Джорджа Флойда.
