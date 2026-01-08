В США вспыхнули массовые протесты после гибели ЛГБТ*-активистки Рене Николь Гуд

08 января 2026, 11:01

Фото: iStock/sibway

В США вспыхнули массовые протесты левых радикалов после гибели поэтессы и ЛГБТ*-активистки Рене Николь Гуд. Она была убита во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе.