С сайта российского телеканала пропала серия «Ворониных» с упоминанием ЛГБТ*

С сайта канала СТС удалили серию сериала «Воронины» с упоминанием ЛГБТ*
Российский телеканал СТС убрал со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины». Об этом пишет «Лента.ру».



Речь идет о шестой серии четвертого сезона. Теперь она недоступна для просмотра. В этом эпизоде есть упоминание ЛГБТ*. По сюжету обсуждается, почему Леня не может найти себе девушку, а его мать Галина Ивановна начинает подозревать, что у сына нетрадиционная ориентация*.

Ранее, в начале ноября, серию уже урезали с 24 до 12 минут. Из-за монтажа происходящее стало трудно воспринимать. Теперь эпизод полностью исчез с сайта СТС.

*Запрещенное в России экстремистское и террористическое движение
