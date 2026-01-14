В Госдуме раскритиковали дифференцированную шкалу льготной семейной ипотеки
В Госдуме раскритиковали дифференцированную шкалу льготной семейной ипотеки, которая будет зависеть от количества детей. По плану, ставка при рождении первого ребёнка составит 10% годовых, второго — 6%, третьего и последующих — 4%.
Депутат Денис Парфёнов обратился к министру финансов Антону Силуанову с критикой: по его мнению, такая схема может ударить по молодым семьям, для которых рождение первого ребёнка приходится на период наибольшей финансовой уязвимости. Парфёнов отмечает, что фактическое повышение ставки с нынешних 6% до 10% не создаст стимул к росту рождаемости, а лишь увеличит срок выплаты ипотечного кредита.
В России ставка по ипотеке будет зависеть от количества детей в семье
Кроме того, депутат сравнил ситуацию с Беларусью, где многодетные семьи получают семейную ипотеку под 1%, и с IT-специалистами в России, для которых ставка составляет 6% — ниже льготы при рождении первого ребёнка. По мнению Парфёнова, такая шкала делает ипотеку для молодых родителей менее выгодной, чем для IT-работников, а для многодетных семей за рубежом — более привлекательной, чем в РФ.
Вместо этого он предлагает сохранить стартовую ставку в 6% и рассмотреть альтернативные меры поддержки: частичное погашение кредита государством за каждого ребёнка (например, по 25% от первоначальной суммы) и предоставление кредитных каникул на 18 месяцев при снижении доходов семьи.