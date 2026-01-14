14 января 2026, 13:49

В Госдуме раскритиковали дифференцированную шкалу льготной семейной ипотеки, которая будет зависеть от количества детей. По плану, ставка при рождении первого ребёнка составит 10% годовых, второго — 6%, третьего и последующих — 4%.





Депутат Денис Парфёнов обратился к министру финансов Антону Силуанову с критикой: по его мнению, такая схема может ударить по молодым семьям, для которых рождение первого ребёнка приходится на период наибольшей финансовой уязвимости. Парфёнов отмечает, что фактическое повышение ставки с нынешних 6% до 10% не создаст стимул к росту рождаемости, а лишь увеличит срок выплаты ипотечного кредита.



