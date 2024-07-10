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На клумбах в центре Химок уже высадили более 100 тысяч цветов

10 июля 2024, 13:19
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках завершается озеленение клумб в центре города. Всего высажено более 100 тысяч растений – бегоний, петуний, пеларгоний и цинерарий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Озеленением занимаемся ежегодно. Первые цветы – тюльпаны – сажаем ещё осенью. Они радуют жителей с самой ранней весны. После их цветения мы высаживаем летние растения», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.
Дизайн клумб разработан с учётом сезонных особенностей. Цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл. После высадки за цветами ухаживают – поливают и пропалывают сорняки.



Живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций появились также в парках, скверах и аллеях округа. О красоте округа ежедневно заботятся сотрудники «Объединённого городского хозяйства».

По данным администрации, в Химках также высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. Кроме того, к осени в муниципалитете появится ещё 82 тыс. тюльпанов.

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В Госдуме приняли закон о введении туристического налога в РФ
10 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto/newsistock

Закон о введении туристического налога в РФ приняли в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщает ТАСС.
По информации журналистов, муниципальные власти сами определят размер этого налога. Его будут платить по месту расположения гостиниц. Некоторых граждан, включая героев СССР И РФ, а также героев спецоперации освободят от него.

Известно, что в 2025 году налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания. Она будет прибавлять в год по одному процентному пункту до 2029 года.

Законопроект о туристическом налоге рассмотрели во втором чтении в минувший вторник, 9 июля. Уточнялось, что налоговые ставки будут зависимы от сезонности и категории средства размещения, однако не могут завышаться или занижаться по отношению к предельным величинам, указанным в Налоговом кодексе.

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#новости
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Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Беларусью
10 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto / IvanSpasic

Польша закрыла границу для белорусских грузовиков в пункте пропуска «Козловичи»
В белорусском таможенном ведомстве сообщили, что в ночь на понедельник у пункта скопилось около 600 грузовиков.

Как сообщает ТАСС, ограничения вступили в силу в 3 часа ночи 10 июля.

«Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства. Причина закрытия пункта пропуска не уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее Минск пообещал реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной.

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В Реутове проведут реконструкцию котельной №1
10 июля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №1 мощностью 88 МВт, расположенную на Новогиреевской улице в Реутове, планируется реконструировать, извещение о проведении открытого конкурса на получение этого подряда опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, поставить на объект оборудование и провести реконструкцию», — говорится в сообщении.
Реконструкция должна быть завершена в 2026 году. Начальная цена лота составляет 852 миллиона 467 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 25 июля. Средства на реализацию проекта будут перечислены из бюджетов Московской области округа Реутов.

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#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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Госдума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми
Семьям с двумя детьми и низкими доходами вернут 7% уплаченного НДФЛ
10 июля 2024, 13:05

Фото: iStock/mizar_21984

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Об этом информирует ТАСС.
Согласно новому закону, будет установлена ежегодная выплата работающим родителям, которые имеют 2 и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в месте проживания россиян. Уточняется, что сумма выплаты будет равна 7 из 13% уплаченного ими подоходного налога.

Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Средний доход за месяц поделят на количество членов семьи. Заявление на получение выплаты можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был уплачен НДФЛ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому со следующего года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

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#госдума
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5 тыс. подтопленных подвалов осушили с начала года в подмосковных домах
10 июля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минчистоты

В Подмосковье с начала года осушили около 5 тысяч подтопленных подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года под контролем инспекторов министерства управляющие компании отработали более 5 тысяч задач по устранению подтопления подвалов в многоквартирных домах», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, при возникновении подобной проблемы нужно оперативно обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 122*4. Жителю ответит робот Женя. В экстренных ситуациях он переведёт звонок на оператора. А по ключевому слову «авария» информацию сразу направят в диспетчерскую службу.

Фото: пресс-служба Минчистоты

В министерстве отметили, что затопление подвала в многоквартирном доме может случиться из-за повреждения канализационных или водопроводных труб, некачественной гидроизоляции фундамента, неправильного устройства отвода ливневых вод.

В результате застоя воды в подвальном помещении могут возникнуть неприятные запахи, плесень и опасный грибок. Также формируется благоприятная среда для комаров, блох и других насекомых. Кроме того, под влиянием влаги медленно разрушается фундамент здания.

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#московская область
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Татьяну Лазареву* хотят заочно арестовать в России
СК требует заочного ареста Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма
10 июля 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
В мае текущего года в отношении телеведущей возбудили дело по статье о публичной пропаганде терроризма с использованием интернета. Ей грозит до 7 лет тюремного заключения.

Поводом для заведения дела стало интервью, которое Лазарева* дала в августе 2023 года. В нем телеведущая назвала оправданными атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Напомним, 22 июля 2022 года Минюст РФ внес телеведущую в реестр иноагентов. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

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* Признана в РФ иностранным агентом
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#коап
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В посёлке Восход отремонтируют школу, построенную 59 лет назад
10 июля 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Школу, построенную в подмосковном посёлке Восход в 1965 году, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик, который возьмётся за ремонт трёхэтажного здания школы, должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать постройку и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации школы», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания составляет свыше 3,5 тыс. квадратных метров. Капитальный ремонт должен быть закончен в 2025 году.

Начальная цена лота — 366 миллиона 751 тысяча 920 рублей, заявки принимаются до 24 июля. Работы будут оплачены из бюджета региона.

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#капремонт
#школа
#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#московская область
#подмосковье
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Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения
10 июля 2024, 11:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 30 километров линий наружного освещения обустраивают на региональных дорогах Московской области из запланированных 35 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в десяти городских округах», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что уличные фонари устанавливают и подключают на шести вылетных трассах Московской области: Пятницком, Рогачёвском, Егорьевском, Фряновском, Носовихинском и Можайском шоссе.

Строительство линий наружного освещения также скоро начнётся на участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа и на участке Быковского шоссе на территории округа Люберцы.

Всего должно быть построено 35 км линий освещения на дорогах в одиннадцати подмосковных округах.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали создавать территориальную систему контроля качества воды
10 июля 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Звенигороде на берегу реки Москва 10 июля спустят на воду станцию автономного мониторинга качества воды «Буян». Таким образом, в Подмосковье начнут формировать территориальную систему наблюдения за качеством воды, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Совершенствование системы мониторинга окружающей среды – одна из наших первоочередных задач. Эту работу ведёт Мособлэкомониторинг. О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов – следующий шаг в том же направлении», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Платформа «Буян» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества воды с целью экологического надзора и научных исследований. На буе можно разместить несколько датчиков СТАБ. Там существует герметичный отсек для аккумуляторов, преобразователей сигналов, а также систем хранения и передачи данных. Общая нагрузка может составлять до 100 кг. При питании с берега буй можно будет эксплуатировать и зимой.

Новое оборудование позволяет делать замеры при любой погоде и в любое время суток. В прошлом году провели тестовые испытания системы «Буян» на реке Клязьма в городском округе Щёлково и в Люберцах на Кореневском карьере. Она зарекомендовала себя хорошо.

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