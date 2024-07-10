На клумбах в центре Химок уже высадили более 100 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках завершается озеленение клумб в центре города. Всего высажено более 100 тысяч растений – бегоний, петуний, пеларгоний и цинерарий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Озеленением занимаемся ежегодно. Первые цветы – тюльпаны – сажаем ещё осенью. Они радуют жителей с самой ранней весны. После их цветения мы высаживаем летние растения», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.Дизайн клумб разработан с учётом сезонных особенностей. Цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл. После высадки за цветами ухаживают – поливают и пропалывают сорняки.
Живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций появились также в парках, скверах и аллеях округа. О красоте округа ежедневно заботятся сотрудники «Объединённого городского хозяйства».
По данным администрации, в Химках также высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. Кроме того, к осени в муниципалитете появится ещё 82 тыс. тюльпанов.
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Лора Луганская