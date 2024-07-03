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На центральной площади Химок начали высаживать цветы

03 июля 2024, 17:28
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках началось озеленение центральной площади. Там высадят тысячи бегоний, петуний, пеларгоний и цинерарий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты удалили старые растения, после чего начнут подготовку грунта. На площади ежедневно трудятся десятки сотрудников «Объединённого городского хозяйства».
«Мы разработали новый дизайн клумбы, привезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Сегодня приступили к высадке многолетних растений», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.


Город украсят более 70 тыс. цветов. Цветение одних растений будет сменяться цветением других. Помимо цветов, в Химках высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. А к осени в городском округе появятся ещё 82 тыс. тюльпанов.

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#химки
#растения
#цветы
#подмосковье
#московская область
В России выросло число страховок для сдающегося жилья
03 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.
«Количество обращений по страхованию недвижимости, которая сдаётся в краткосрочную аренду, растёт, потому что всё большее количество людей понимает ценность этого продукта. Перечень рисков разнообразен, а владелец жилья может рассчитывать на возмещение убытков вследствие действий постояльцев», — объяснила в беседе с «Известиями» CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний Анна Антизерская.

До этого опрос показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга сортирует мусор. Таких граждан, согласно данным, 38%. Отмечается, что 32% горожан этого не делают, а 30% планируют приступить к сортировке. Как передаёт «Петербургский дневник», исследование было проведено самим изданием совместно с «Единой картой петербуржца».

Ранее опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).

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#жильё
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Россиянам раскрыли, как выбрать лучшие места в самолёте
Специалисты рекомендовали выбирать места дальше от кухонь и туалетов
03 июля 2024, 17:42

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Специалисты сервиса для покупки авиа- и ж/д-билетов «Купибилет» ответили, какие места в самолёте лучше бронировать.
Так, для предпочитающих тишину, лучше выбирать места дальше от кухонь и туалетов.

«Места у аварийных выходов предлагают больше пространства для ног, но могут иметь ограничения. Места в первых рядах часто имеют дополнительное пространство для ног и первыми обслуживаются при раздаче еды и напитков, позволяют быстрее покинуть самолёт после посадки. Но некоторые из них могут находиться рядом с туалетами или кухней, что может создать дополнительный шум», — добавили в беседе с «Известиями» в сервисе.

Эксперты подчеркнули, что выбор места зависит от индивидуальных предпочтений пассажира.

До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий прокомментировал сообщения о массовых задержках и отмене рейсов «Аэрофлота» из-за нехватки персонала.

«Летний сезон отличается от других. Если зимой рейсов практически не бывает, то летом мы порой летали ежедневно. Иногда был настолько плотно забитый график, что был переналёт, но и зарабатывали больше. В некоторых компаниях правда не хватает бортпроводников, из-за чего открывается набор в летние месяцы, но есть у этого и обратная сторона», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Костицкий.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович объясняла, что среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.

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«Сексуальная машина»: психолог назвала отличия между содержанкой и женой-соратницей
Психоаналитик Смолярчук: женщины ошибочно думают, что мужчина должен их содержать
03 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Взаимоотношения мужчин и женщин всегда непросты. Один из самых острых вопросов в современном социальном пространстве — общий бюджет. Каким он должен быть у партнеров? Кто должен взять в свои руки обязанность за удовлетворение потребностей в паре? Многие люди выступают за равноправие, а другая часть требует, чтобы полностью за финансы отвечали мужчины.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что сегодня у современного поколения очень «разрушительное понимание» семейного бюджета.

«От женщин-иждивенок, девочек-потребителей я часто слышу: «Моя зарплата мне на шпильки, булавки и каблучки, а его зарплата на содержание семьи». В этом месте женщина выступает потребительницей чужого благополучия и выставляет себя абсолютно несамостоятельной иждивенкой», — сказала эксперт.

По словам специалиста, 99% процентов мужчин живут на фиксированную заработную плату, поэтому им тяжело набирать нужную для некоторых женщин высоту в финансах.

«Если мужчина зарабатывает очень много, тогда он с этим будет справляться — это 1% от нашего российского общества, а другие 99% живут на зарплату. Это не те, которые пилят чьи-то бюджеты или собирают деньги на играх или сомнительной деятельности, связанной с уголовном преследованием. Современные российские мужчины деньги не получают, не отшибают, не пилят, а зарабатывают. И жена, подруга по жизни, соратница тоже должна уважительно относиться к его доходам. Если женщина дудит в одну дудку и не хочет экономить, то это может побудить мужчину к каким-то неправомерным действиям или подвергнуть его эго большому унижению. Мужчина перестает ценить такую партнершу»,— отметила психоаналитик.

Она добавила, что о своих ценностях и желаниях женщина должна говорить партнеру до того, как они начинают строить серьезные отношения с распределением общего бюджета.

«Стоит заранее говорить про бюджет. Например: «Я хочу думать о красе ногтей, я хочу быть для тебя выспавшейся, красавицей, хочу для тебя сохранить молодость. Я буду тратить все наши деньги на косметологов, новые луки, для этого я буду вдохновлять тебя, чтобы ты больше зарабатывал, чтобы у тебя было настроение возвращаться домой, чтобы у тебя был вкусный ужин с бокалом вина. Я не хочу быть замотана бытом, кухнями, стиральными машинами, детьми. Тогда мужчина соглашается иметь в жизни такую музу», — поделилась Ирина Смолярчук.

Но для серьезной жизни, по словам эксперта, мужчина выберет ту женщину, которая не будет «транжирить» его заработки, а будет к ним относиться добропорядочно и уважительно.

«Мужчина будет ценить свою жену как настоящего соратника, а не как расточителя его заработка. Этот женский потребительский подход: «Я тебе не прачка, не сексуальная машина, не повариха, не матка на ножках». Очень пропагандируется среди псевдопсихологов тема, что женщина — это непререкаемая, недосягаемая высота, которую мужчина должен взять на полное содержание, но тогда это не про семью», — сказала собеседница.

Если же в паре возникли сложности с семейным бюджетом, значит, партнеры не проговорили свои ценности.

«Управление семейным бюджетом — это большая история про финансовую грамотность партнеров. Если есть финансовый кризис, то каждый должен завязать поясок и работать совместно на этот проект, как это делает любое предприятие. Если же нет, значит, кто-то из партнеров заходил в семью не для того, чтобы создать эту семью и преумножить, а для того, чтобы за счёт бюджета и заработков другого человека удовлетворить свои личные потребности. Типо: «Как хорошо: я выйду за мужа, он будет меня содержать, я не буду работать, у меня появится больше платьев», — объяснила Ирина Смолярчук.

В завершении беседы она обратила внимание на то, что потребительские истории всегда заканчиваются расставанием.

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#семья
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В парках Подмосковья супругам подарят ромашки ко Дню семьи, любви и верности
03 июля 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В 23 парках Московской области в полдень 7 июля начнут праздновать День семьи, любви и верности. Семейным парам будут дарить ромашки, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В парках Подмосковья поздравления будут принимать семейные пары, а в музее-усадьбе Архангельское пройдёт областное мероприятие. Там мы отметим медалями и наградами семью блокадников, династию медиков, а также юбиляров совместной жизни и супругов, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как сообщили в Минсоцразвития региона, мероприятие в заповеднике Архангельское состоится 7 июня в 12:00. В этот день там пройдёт фестиваль роз, где будет представлено более 30 различных сортов этих цветов.

Гостей фестиваля ждут концерт, экскурсии, мастер-классы и фотосессия. Можно будет также погрузиться в мир запахов, музыки и атмосферы XIX века, как это было во времена расцвета рода Юсуповых и Голицыных.

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#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
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Ожоги на половых органах и кости животных: как россиянка родила от насильника и узнала о его прошлом
Челябинский маньяк-малолетка Копылов стал отцом после освобождения: как он живет
03 июля 2024, 16:55

Фото: iStock/Paul Gorvett

В 2016 году из колонии освободился Дмитрий Копылов, который прежде за свои деяния получил прозвище «маньяк-малолетка». После выхода на свободу душегуб устроил свою личную жизнь, женился и обзавелся ребенком. О том, как насильник живет сейчас и почему скрывал свое прошлое от сожительницы расскажет редакция «Радио 1».

Как живет маньяк-малолетка после освобождения


Журналисты kp.ru выяснили, что 34-летняя жительница Челябинска познакомилась с Копыловым на СТО, где он работал после освобождения из тюрьмы. Женщина обменялась с мастером телефонами, продолжала поддерживать с ним общение. Однажды Копылов предложил женщине помощь в разгрузке вещей, тогда же они узнали друг друга лучше и их отношения стали близкими.

В новом знакомом местную жительницу смущали лишь татуировки. Копылов не посвящал избранницу в свое тюремное прошлое и сообщил ей лишь то, что был судим за кражу.

В 2022 году у пары родился ребенок.


Копылов избивал гражданскую жену


Собеседница издания рассказала, что через несколько недель после рождения дочери Копылов впервые поднял руку на свою гражданскую супругу. Причиной ссоры стало то, что он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Сбежав от сожителя вместе с общей дочерью и двумя детьми от предыдущего брака, гражданская супруга Копылова искала пристанища у знакомых. Через какое-то время сожитель нашел ее, заверил, что больше не поднимет на нее руку.

Однако Копылов продолжил избивать женщину. Он обвинял в краже ее старших детей, грозился написать заявление в полицию. Женщина была вынуждена взять микрозайм, чтобы погасить долг перед нерадивым супругом, хотя подозревала, что никаких денег у него ее дети не крали.


Иногда тиран и вовсе издевался над женщиной, лишая ее сна. Заставлял сидеть ночами на кухне и слушать его исповеди.

«Я тоже ночами спать не могу. Мне кошмары снятся, как я убиваю людей», — делился с женщиной Копылов.

Однако сожительница не придавала значения его словам.

Однажды вечером, будучи в состоянии опьянения, Копылов принялся душить своего пасынка. Мальчику тогда было 15 лет. Трагедии удалось избежать: женщина образумила своего сожителя и он отпустил сына. Уже на следующий день, когда подросток сообщил о произошедшем своим друзьям, они принялись искать информацию об отчиме сверстника, выяснять, за что он прежде был судим.

В Интернете про Дмитрия Копылова была внушительная статья, в которой были подробности о том, как он прежде расправлялся со своими жертвами.

«Это был шок. Я четыре года жила с монстром. Я знала, что он такой, но не настолько. Эти его разговоры об убийствах… Я думала, что бред, а он правда убивал», — рассказывала женщина журналистам.
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом

Маньяк-малолетка Дмитрий Копылов: что известно


Серийный убийца известен тем, что совершал свои преступления в несовершеннолетнем возрасте. Копылов рос в семье алкоголиков, мать рано умерла, а отец с детства приучал сына к спиртному. Мальчик с детства был агрессивным и жестоким. Еще в раннем возрасте он приносил домой котят, хомячков и до смерти их истязал.

Совершать убийства людей Копылов начал в возрасте 16 лет.

С 2004 по 2005 год маньяк-малолетка лишил жизни четырех женщин и одного мужчину. В качестве орудий преступлений Копылов использовал ножи, камни, металлические прутья, кости животных.

Все его жертвы подвергались насильственным половым актам и чудовищным истязаниям перед смертью. Так, на теле одной из убитых были найдены следы от ожогов на половых органах.


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#жертвы
#челябинск
#суд
#тюрьма
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С ароматной корочкой: 4 простых рецепта шампиньонов на гриле
03 июля 2024, 16:41

Фото: iStock/Anton Skripachev

Лето — время пикников, а грибы на гриле — это отличное самостоятельное блюдо, вкусный гарнир и прекрасная закуска. Редакция «Радио 1» рассказывает о нескольких простых рецептах.

Классический рецепт

Ингредиенты
  • Шампиньоны (среднего размера) — 500 г.
  • Подсолнечное масло — 80 г.
  • Соль — 5 г.
  • Специи — 5 г.

Пошаговый рецепт
  1. Грибы помыть, просушить и нарезать пластинками.
  2. Грибные пластинки положить в емкость, залить маслом и посыпать солью и специями. Оставить на 20 минут.
  3. Замаринованные грибы выложить на разогретый гриль и обжарить (по 3 минуты с каждой стороны).
Фото: iStock/BreakingTheWalls

Фаршированные шампиньоны с сыром

Ингредиенты
  • Шампиньоны (большого размера) — 400 г.
  • Сыр Сулугуни — 30 г.
  • Кинза — 15 г.
  • Сливочное масло (несоленое) — 15 г.

Пошаговый рецепт
  1. Грибы помыть, просушить, срезать у них ножки, сделав небольшое углубление в шляпке.
  2. Натереть сыр на средней терке, мелко порубить кинзу, перемешать.
  3. Добавить в смесь растопленное сливочное масло.
  4. Распределить начинку в шляпки и отправить на раскаленный гриль.

Шляпки толстые, поэтому жарить их нужно 8-10 минут.

Шампиньоны с овощами и розмарином

Ингредиенты
  • Шампиньоны — 600 г.
  • Оливковое масло — 45 мл.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — 5 г.
  • Розмарин — 1 веточка
  • Молотый перец — 3 г.

Пошаговый рецепт
  1. Грибы помыть, просушить, срезать у них ножки.
  2. Чеснок измельчить, посолить, смешать с мелко нарезанным розмарином. Все перетереть в ступке.
  3. Добавить к смеси масло и черный перец. Оставить мариноваться на полчаса.
  4. Замаринованные шляпки прожарить на гриле в течение 4 минут с каждой стороны.

Шампиньоны в майонезе на гриле

Ингредиенты
  • Шампиньоны — 600 г.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Лавровые листья — 2 шт.
  • Перец, соль

Пошаговый рецепт
  1. Грибы помыть, просушить, нарезать на половинки и сложить в чашку.
  2. Влить в чашку с грибами майонез, добавить специи. Мариновать под крышкой 30 минут.
  3. Выложить на гриль и прожарить.

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#грибы
#сыр
#масло
#соль
#еда
#рецепты
#блюда
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В Подмосковье с 2014 года провели капремонт 17,5 тысяч многоквартирных домов
03 июля 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты совместно с представителями профильных министерств, Фонда капремонта, органов МСУ, управляющих организаций обсудили реализацию региональной программы капремонта общего имущества МКД.
За 10 лет реализации в Московской области программы капремонта многоквартирных домов отремонтировано около 17,5 тысяч МКД, то есть 39%. Комфорт проживания повысился для 2,5 млн. жителей. Такие данные привели в Балашихе на выездном заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству.

Перед заседанием участники проконтролировали ход капремонта фасада многоквартирного дома в мкр. Заря на ул. Садовой. Как рассказал председатель комитета Игорь Коханый, работы там проводят по краткосрочному плану реализации программы на 2023-2025 годы. Завершить их планируют до конца июля.
«Это самый масштабный план за всю историю региональной программы капитального ремонта МКД. Всего на территории Московской области находятся 57 тыс. МКД, в региональную программу входят более 44 тыс. В областной программе – все дома кроме тех, в которых менее пяти квартир, а также признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», – рассказал Коханый.
Объём финансирования краткосрочного плана 2023-2025 годов составит 87,5 млрд. рублей. В план включено более 6,5 тысяч многоквартирных домов.

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#мособлдума
#капремонт
#дома
#мкд
#подмосковье
#московская область
#игорь коханый
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Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»
Россиянка пошла в лес и нашла вольвариеллу шелковистую из Красной книги
03 июля 2024, 15:59

Фото: iStock/Aleksander

В Новосибирской области местная жительница пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос». Об этом женщина поделилась в сообществе во «ВКонтакте».
Выяснилось, что находка оказалась грибом — вольвариеллой шелковистой из Красной книги России. По словам женщины, она была в восторге, когда увидела его.

Россиянка подчеркнула, что вольвариелла шелковистая, внешне похожая на «шерстяной фаллос», еще только зреет. Местная жительница добавила, что намерена посетить лес еще через некоторое время, чтобы посмотреть на гриб «во всей красе».

Примечательно, что микологи настаивают на том, что за этим видом необходимы охрана и мониторинг.

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#женщины
#мониторинг
#красная книга
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Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
03 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Совет Федерации одобрил закон о возврате со следующего года индексации пенсий пенсионерам, которые продолжают работать. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что соответствующее решение коснется около 7,87 млн россиян. Данное решение, по мнению политиков, позволит вернуть в экономику страны опытные кадры. Примечательно, что индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам прекратили в 2016 году.

В текущем году глава российского выступления Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ поручил ее возобновить. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы сообщила, что пенсии в России после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.

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