На центральной площади Химок начали высаживать цветы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках началось озеленение центральной площади. Там высадят тысячи бегоний, петуний, пеларгоний и цинерарий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты удалили старые растения, после чего начнут подготовку грунта. На площади ежедневно трудятся десятки сотрудников «Объединённого городского хозяйства».
Город украсят более 70 тыс. цветов. Цветение одних растений будет сменяться цветением других. Помимо цветов, в Химках высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. А к осени в городском округе появятся ещё 82 тыс. тюльпанов.
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«Мы разработали новый дизайн клумбы, привезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Сегодня приступили к высадке многолетних растений», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.
Город украсят более 70 тыс. цветов. Цветение одних растений будет сменяться цветением других. Помимо цветов, в Химках высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. А к осени в городском округе появятся ещё 82 тыс. тюльпанов.
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Лора Луганская