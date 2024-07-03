Восемь женских команд примут участие в семейном футбольном турнире в Химках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках пройдёт семейный турнир по футболу «Да!Мы в спорте». Он пройдёт на оборудованной площадке вблизи торгового центра МЕГА, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В турнире примут участие восемь женских команд. Каждая сыграет по три матча. Также на площадке проведут семейные игры по футболу. Среди участников будут дети спортсменок.
Соревнования организовали по инициативе женского футбольного клуба «МамСити». Это первая в Химках любительская женская футбольная команда, главная задача которой – популяризация спорта для женщин.
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«Женский турнир соберёт более 50 спортсменок. Они проведут открытую тренировку с разминкой и упражнениями с мячом, а также мастер-классы для всех желающих. Кроме того, родители и дети примут участие в товарищеских играх по любительскому футболу. Праздник массового спорта от социального проекта «Да!Мы в спорте» направлен на продвижение физической культуры, активного образа жизни и семейных ценностей», – говорится в сообщении.
Соревнования организовали по инициативе женского футбольного клуба «МамСити». Это первая в Химках любительская женская футбольная команда, главная задача которой – популяризация спорта для женщин.
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Лора Луганская