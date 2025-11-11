Милонов призвал отправить Диброва на лечение после появления голым на публике
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о недавнем инциденте с телеведущим Дмитрием Дибровым, который появился на публике обнажённым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По мнению парламентария, если действия Диброва не являются частью его личной философии или художественного перформанса, то речь может идти о психическом расстройстве, требующем обращения в специализированное медицинское учреждение. Он отметил, что если же это осознанный нудистский акт, то это личное дело телеведущего.
При этом депутат подчеркнул, что прежде чем делать выводы, необходимо обсудить ситуацию с самим Дибровым и выяснить мотивы его поступка.
