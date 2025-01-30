На комплексе по переработке отходов в Подмосковье в январе отобрали 1500 тонн стекла

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» за одну смену отбирают около 50 тонн стекла. С начала января из общей массы отходов было извлечено примерно 1500 тонн стекла, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На КПО проводится сортировка стеклянных изделий по цвету: специалисты разделяют прозрачное, зелёное и коричневое стекло. Каждая из этих фракций считается отдельной. Весь отобранный объём направляется на подмосковные перерабатывающие заводы.
В зависимости от потребностей предприятий они могут забирать только прозрачное или только зелёное стекло. Некоторым заводам необходим полный цветовой микс.
Переработанное стекло имеет широкий спектр применения:
- основное использование — производство стекловаты и фильтров для воды:
- декор: витражи, элементы для украшения фасадов зданий и ландшафтных территорий — всё это является результатом повторного использования стеклотары:
- оно используется в благоустройстве: например, в составе тротуарной плитки, где стеклянная крошка добавляется к классическим компонентам — цементу, щебню и песку.
Читайте также:
В Московской области с начала года переработали 2 млн тонн отходов
Регоператор Чеховского кластера в рамках акции отправил 1,5 тонны пластика на переработку
Для жителей Подмосковья открыли более 260 пунктов приёма ёлок на переработку
Дайана Хусинова