Регоператор Чеховского кластера в рамках акции отправил 1,5 тонны пластика на переработку

В рамках благотворительной акции региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами из Чеховского кластера отправили на переработку более 1,5 тонн «добрых крышечек», собранных волонтёрами и учащимися в городских округах Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Пластиковые крышки уже отправлены на перерабатывающее предприятие, где они превратятся в материал для новых товаров. Все вырученные средства будут направлены на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».



Регоператор на протяжении шести лет является партнёром благотворительной акции и помогает её проведению в Московской области. В Чеховском кластере за это время было открыто 21 место для приёма «добрых крышечек», и на благотворительность было отправлено свыше 18 тонн пластика.

